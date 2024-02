La escena de Alien 9: Romulus que asqueó a todo el equipo

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

Alien: Romulus llegará a los cines el 16 de agosto. La novena entrega de la franquicia iniciada por Ridley Scott en 1979 con Alien, el octavo pasajero será un filme que pretende recuperar el espíritu terrorífico de las primeras películas. Una de las actrices, Isabela Merced, ha adelantado que la ficción tendrá al menos una escena tan "asquerosa" que muchos miembros del equipo tuvieron que "darse la vuelta" al verla por primera vez.

"Yo era la que sostenía el iPad, y había diez personas a mi alrededor mirándolo", contó Merced en una entrevista para The Hollywood Reporter. La intérprete explicó que ella y sus compañeros estaban visionando partes de la película en el dispositivo del director, Fede Álvarez, cuando llegaron a una escena en particular en la que aparecía ella: "Todos tuvieron que darse la vuelta. Nadie se quedó mirando el iPad porque era asqueroso".

Según relata la actriz, ella quedó cautivada y fue la única que no apartó los ojos de la pantalla: "Estaba tan emocionada". "Tengo la suerte de formar parte de estos proyectos con lo mejor de lo mejor. No me lo puedo creer. Estoy en shock y no sé cuándo voy a despertar", declaró Merced, que confiesa que le encanta la ciencia ficción.

Álvarez ha sido responsable de filmes de terror como No respires o Posesión infernal (Evil Dead), por lo que se espera que la nueva entrega de Alien beba directamente del cine de género. Es decisión del cineasta cómo retratar a las sobrecogedoras criaturas xenomorfas para que Alien: Romulus sea un éxito.

"Jóvenes de un mundo lejano deben enfrentarse a la forma de vida más aterradora del universo", reza la breve descripción que por el momento se tiene de la película. Será una historia independiente que servirá como suerte de spin-off de la franquicia, situada temporalmente entre los eventos de la primera y la segunda entrega, según anunció la actriz Cailee Spaeny. Junto a Merced y Spaeny, protagonizan el filme Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn y Aileen Wu.