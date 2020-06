Wonder Woman (Gal Gadot) se pone la capucha de Batman en la Liga de la Justicia

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Liga de la Justicia vuelve a estar de plena actualidad gracias al anuncio por parte de Warner de que la versión del director Zack Snyder verá la luz en 2021 en HBO Max. No está previsto que el elenco, incluidos Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill y el resto de protagonistas, se reúnan de nuevo para rodar nuevas secuencias... pero una imagen inédita de aquella filmación, que tiene como protagonista a Wonder Woman, constata ahora lo divertido que fueron aquellos días de Justice League.

La foto fue tomada durante el rodaje principal de Liga de la Justicia, y en ella aparece Gadot con su icónico traje de Wonder Woman, luciendo la capucha del Batman de Ben Affleck, que le queda claramente varias tallas grandes. Con una gran sonrisa en su rostro, la actriz parece muy contenta de quitarle, al menos por unos momentos, el manto al Justiciero de Gotham.

Aunque los fans de DC están deseando que los protagonistas vuelvan a enfundarse sus trajes de superhéroes, aunque sea tan sólo para los reshoots, en el último podcast de The Wrap aseguran que "no habrá ningún tipo de filmación con los actores". Snyder quería hacer algunas tomas adicionales, pero HBO dijo que no. Le daremos dinero para la postproducción, para los efectos digitales, pero no para ningún tipo de rodaje adicional".

"Esta película es una y está hecha. Esto es sólo para cerrar el ciclo, para terminar la historia", añadió el periodista Umberto Gonzalez en el podcast. "No esperes un spin-off del Batman de Ben Affleck ni nada parecido".

La versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia llegará a HBO Max en 2021.