Will Smith responde a Jada Pinkett: "Cuando has estado con alguien más de la mitad de tu vida, tienes ceguera emocional"

Jada Pinkett Smith está en plena promoción de Worthy, unas memorias en las que narra desde los inicios de su carrera hasta su compleja y azarosa relación con Will Smith. El libro se lanza en Estados Unidos este 17 de octubre, pero ya han salido a la luz varios pasajes de la obra y algunos de ellos han sido impactantes incluso para el propio Smith, que ha hablado sobre ello públicamente.

La pareja se casó en 1997 y, aunque nunca se han separado oficialmente, la intérprete ha revelado en Worthy que Smith y ella llevan vidas separadas desde 2016. Sin embargo, ha dejado claro que por el momento el divorcio no es una opción. Además, Jada recordó el incidente en los Oscar 2022, cuando Smith propinó una bofetada a Chris Rock por una broma sobre ella.

"Estaba realmente sorprendida. No nos hemos llamado marido y mujer en mucho tiempo. Me pregunté: '¿Qué está pasando? ¿Mantén fuera el nombre de mi mujer de tu puta boca?'. Estaba realmente preocupada por Will porque no sabía qué está pasando", ha confesado al respecto.

A raíz de estos adelantos del libro, Will Smith ha contestado a través de un correo electrónico enviado a The New York Times, afirmando que estas memorias le han hecho "despertar". "Jada es más resistente, inteligente y compasiva de lo que había imaginado", apuntó el actor.

"Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional. Es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil", añadió el artista.

Durante la promoción de Worthy, Jada Pinkett Smith concedió una entrevista a TODAY en la que explicó por qué no anunciaron su ruptura públicamente. "No estaba preparada. Estábamos tratando de resolverlo entre nosotros, cómo ser socios y presentarle eso a la gente", confesó la estrella, que también desveló cómo surgió la separación. "Cuando llegamos a 2016, estábamos cansados de intentarlo. Creo que los dos estábamos todavía atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que la otra persona debería ser", añadió.

Además, también explicó por qué descartó divorciarse. "Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Vamos a trabajar a través de lo que sea. Y no he sido capaz de romper esa promesa. Vivimos separados", agregó.