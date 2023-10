Jada Pinkett desvela que ella y Will Smith viven "completamente separados" desde 2016

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Jada Pinkett Smith ha revelado que ella y su marido, Will Smith, viven "vidas completamente separadas" desde 2016. La pareja siempre ha dado mucho que hablar, siendo el centro de multitud de rumores y especulaciones, especialmente desde la bofetada que Smith le propinó en directo a Chris Rock en la gala de Oscar 2022 después de que el cómico hiciera un chiste sobre Jada.

La separación del matrimonio, que no divorcio, ha sido un secreto hasta ahora. Ambos han mantenido todos estos años las apariencias ante las cámaras, presentándose como una pareja feliz, desmintiendo rumores y enfrentando juntos escándalos como la aventura de ella con August Alsina. "Todavía estamos intentando descubrir cómo ser socios y cómo presentárselo a la gente, ¿sabes? Y aún no lo habíamos resuelto", alega la actriz en una entrevista a NBC News.

Jada explica que en 2016, simplemente, estaban agotados de intentar seguir adelante e intentar continuar con la convivencia matrimonial. "Creo que los dos estábamos todavía atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que la otra persona debería ser...", reconoce. Pero también explica por qué no llegaron a formalizar un divorcio: "Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Vamos a trabajar a través de lo que sea. Y no he sido capaz de romper esa promesa".

