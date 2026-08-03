Warner contraataca y trabaja en otra película de Pesadilla en Elm Street dirigida por Lee Cronin - WARNER BROS.

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

A mediados de julio se dio a conocer que Paramount había adquirido los derechos para adaptar el guion original de Pesadilla en Elm Street, el clásico de terror de 1984 escrito y dirigido por Wes Craven. El estudio había alcanzado un acuerdo con los responsables de gestionar su legado: su viuda, Iya Labunka, y su hijo, Jonathan Craven. Ahora, todo indica que Warner Bros. busca desarrollar en paralelo otra película de la franquicia protagonizada por Freddy Krueger, con Lee Cronin al frente, para su distribución en el mercado internacional.

Según Puck News, "fuentes cercanas aseguran que Paramount daba por hecho que, para cuando su película entrara en producción, la operación de compra de Warner Bros. ya se habría cerrado y el estudio estaría obligado a distribuir internacionalmente la versión de Paramount".

"Sin embargo, los responsables de Warner Bros., Michael De Luca y Pam Abdy no compartían ese planteamiento. Ahora buscan sacar adelante su propia película, que solo podrían distribuir fuera de Estados Unidos, y ya están en conversaciones con Lee Cronin para que la produzca, escriba y dirija", añade.

LA OPCIÓN MÁS VIABLE: UN PROYECTO COMÚN

En este punto conviene recordar que Paramount desarrolla una nueva película de Pesadilla en Elm Street, la saga que convirtió a Robert Englund en el inolvidable Freddy Krueger, para el mercado estadounidense, mientras que Warner Bros., propietaria de los derechos internacionales de la franquicia a través de New Line Cinema, trabaja en su propio proyecto para estrenarlo fuera de Estados Unidos.

La solución más lógica sería que ambas compañías unificaran los derechos de la franquicia para desarrollar una única película de Pesadilla en Elm Street que pudiera estrenarse tanto en Estados Unidos como en el mercado internacional, un escenario que podría hacerse realidad si la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount se materializa a finales del próximo año.