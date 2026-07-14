Paramount resucitará a Freddy Kruger con un reboot de Pesadilla en Elm Street - NEW LINE CINEMA

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Paramount ha adquirido los derechos para adaptar el guion original de Pesadilla en Elm Street, el clásico de cine de terror de 1984 escrito y dirigido por Wes Craven. El estudio llevará a cabo este proyecto bajo su nuevo sello Paramount Primal, que sacará adelante producciones con presupuestos más reducidos capitaneadas tanto por cineastas de renombre como por realizadores debutantes.

Según informa Variety, la película, que aún no cuenta con título oficial, ya se encuentra en fase de desarrollo. Por el momento, se desconocen detalles acerca de la trama, más allá de que estará ambientada en el universo de Pesadilla en Elm Street y que tomará como base la película de 1984, que supuso la primera aparición en pantalla de uno de los asesinos en serie más icónicos de la historia del cine, Freddy Kruger.

Cabe señalar que Paramount ha adquirido los derechos para adaptar la obra en Estados Unidos mediante licencia del patrimonio de Craven, que pertenece a su mujer, Iya Labunka, y a su hijo, Jonathan Craven. Ambos producirán la película junto a Marc Toberoff, abogado que ayudó a la familia del cineasta a reclamar la propiedad de la película original.

Respecto a los derechos internacionales de Pesadilla en Elm Street, estos pertenecen a New Line Cinema, productora encargada de las anteriores entregas de la saga de terror. No obstante, conviene recordar que New Line es propiedad de Warner Bros. Discovery, que Paramount se encuentra en proceso de adquirir.

A la primera película de Pesadilla en Elm Street le siguieron ocho entregas. La más reciente de ellas fue el reboot de 2010 Pesadilla en Elm Street (El origen), que recaudó 117 millones de dólares en taquilla a nivel mundial con Jackie Earle Haley como protagonista. Completan la franquicia una serie de televisión y varios videojuegos.

EL ESTUDIO PRODUCIRÁ EL REBOOT BAJO SU NUEVO SELLO, PARAMOUNT PRIMAL

Paramount sacará adelante el reboot de Pesadilla en Elm Street bajo un nuevo sello llamado Paramount Primal, a través del cual colaborará tanto con cineastas consagrados como debutantes en proyectos con un presupuesto reducido. La iniciativa agrupará películas de géneros que irán desde el terror hasta la comedia, pasando por cintas de acción y ciencia ficción.

Este nuevo sello de Paramount estará capitaneado por J.D. Lifshitz y Raphael Margules, productores responsables de películas como Weapons, Barbarian o La acompañante.

"Jonathan [Craven] y yo estamos muy emocionados por asociarnos con J.D. y Rafi, junto con el magnífico equipo que han reunido en Paramount Primal", ha declarado Labunka, la mujer de Craven, en un comunicado.

"Estamos deseando llevar el mundo de Pesadilla en Elm Street de Wes Craven a una nueva generación de aficionados totalmente comprometidos. Sabemos que a Wes le habría encantado ver cómo el cine de terror está ocupando por fin el lugar que le corresponde en el canon cultural. Estamos impacientes por que todos nos sentemos juntos en una sala de cine a oscuras, la hoguera alrededor de la que sentarse hoy en día, mientras se desarrolla el próximo capítulo de la historia de Pesadilla", concluye el texto.

El lanzamiento de este nuevo sello de Paramount, que también dará espacio a cineastas debutantes, se enmarca en un momento en el que películas de terror dirigidas por cineastas jóvenes arrasan en cines, como es el caso de Obsession de Curry Barker, que ya suma 426 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, y Backrooms de Kane Parsons, con 367 millones.