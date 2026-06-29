La nueva película de la Momia, dirigida por Lee Cronin, ya tiene fecha de estreno en HBO Max - WARNER BROS

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Este viernes 3 de julio llega a HBO Max La Momia de Lee Cronin, la más reciente revisión del clásico del cine de terror. Protagonizada por Jack Reynor (Midsommar), Laia Costa (Cinco lobitos) y la joven Natalie Grace (1923), la nueva versión sigue la historia de una familia y un reencuentro que se convierte en una pesadilla.

Tras su estreno en cines el pasado 17 de abril, donde reacaudó apenas 90,5 millones de dólares a nivel global, La Momia de Lee Cronin, director responsable de títulos como Posesión infernal: El despertar o El bosque maldito, aterriza ahora en la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery.

"La hija pequeña de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro; ocho años después, la destrozada familia se queda consternada cuando la niña regresa con ellos, ya que lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una auténtica pesadilla", señala la sinopsis oficial del filme.

Escrita y dirigida por Lee Cronin, y producida por dos maestros del terror como James Wan y Jason Blum, junto a Reynor, Costa y Grace esta actualización del mito de la momia cuenta también en su reparto con May Calamawy (Caballero Luna), Verónica Falcón (Queen of the South) y el joven Shylo Molina (Una verdadera casa de locos)

Más allá de la nueva versión de Cronin, en el horizonte también aparece la cuarta entrega de la saga La Momia, la revisión del mito en clave de aventuras protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz. Está previsto que Universal Pictures estrene el filme el 19 de mayo de 2028.