Warner Bros quiere a Tom Hanks como protagonista de la adaptación de Theo de Golden, novela de Allen Levi - CONTACTO

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Tom Hanks es elegido para protagonizar la adaptación cinematográfica del libro Theo de Golden. El ganador de dos premios Oscar será la estrella que encabece la película basada en la exitosa novela de Allen Levi en la que ya trabaja Warner Bros.

El estudio, según informa Deadline, está en negociaciones para hacerse con los derechos cinematográficos del inesperado 'best seller' para sacar adelante una adaptación que Hanks protagonizará y también producirá junto a Gil Netter y Gary Goetzman.

Goetzman y Hanks se reencuentran así tras la participación del oscarizado actor en la miniserie de Apple TV Los amos del aire, en la que el primero ejercía como productor. Además, ambos continúan trabajando en títulos que prevén su estreno para 2027 como Greyhound 2, escrita y protagonizada por Hanks, con Aaron Schneider en dirección. También coinciden en The Comebacker, dirigida por Marielle Heller, en la que Hanks compartirá pantalla con Bad Bunny, y cuyo rodaje iniciará en otoño. Allen Levi, el autor de la obra original, también será productor ejecutivo.

THEO DE GOLDEN, UN ÉXITO INESPERADO

Así, la estrella de de Forrest Gump o Salvar al soldado Ryan se meterá en la piel de Theo, un anciano que llega al ficticio pueblo de Golden y al ver 92 retratos de los vecinos dibujados a lápiz sin vender en una cafetería, decide comprarlos todos para regalárselos en persona a cada uno de sus modelos. Al devolverlos a cada persona retratada, estas visitas revelan historias y relaciones que llevan a Theo a reconciliarse con una tragedia de su pasado.

El libro vio la luz en 2023 autopublicado por el propio Allen Levi, que decidió sacar a la luz su primera novela cuando tenía 70 años. A pesar de la poca publicidad, el éxito fue arrollador y novela se popularizó poco a poco gracias al boca a boca.

Todo con la ayuda del incansable esfuerzo de la sobria del veterano autor, Aron Ritchie, quien encontró la manera de aumentar su visibilidad, llegando incluso a protagonizar artículos en cabeceras de la talla del Washington Post, Wall Street Journal o New York Times.

Cuando la mismísima Oprah Winfrey presentó al autor y su libro en su podcast, el éxito ya era imparable siendo una novela particularmente popular entre el público lector adulto. Theo de Golden fue publicado a nivel mundial por la editorial Simon & Schuster el pasado octubre y ha vendido más de 3,5 millones de copias en Estados Unidos.