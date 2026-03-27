Tom Hanks, Bad Bunny y Colman Domingo protagonizarán The Comebacker, película ambientada en el mundo del béisbol

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MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Tom Hanks protagonizará The Comebacker, comedia dramática ambientada en el mundo del béisbol centrada en un periodista deportivo en horas bajas y un enigmático lanzador procedente de las ligas menores. Marielle Heller, que ya dirigió al intérprete en Un amigo extraordinario, será la directora de un largometraje que podría contar en su reparto con Bad Bunny y Colman Domingo.

Según informa Variety, Hanks y Heller ejercerán también de productores de The Comebacker, filme basado en el relato corto de Dave Eggers y reencuentro profesional entre ambos siete años después de Un amigo extraordinario. El actor fue nominado al Oscar por aquella película. A su vez, The Comebacker marca el regreso de Hanks al universo literario de Eggers, ya trasladado al cine en Esperando al rey y El círculo.

Sony Pictures, que distribuyó Un amigo extraordinario, parte en cabeza en la puja por hacerse con la cinta, con otros aspirantes también en liza, entre ellos Focus Features. Ni Bad Bunny ni Colman Domingo tienen por ahora un personaje confirmado y su posible participación se encuentra todavía en una fase inicial de negociaciones.

Por ahora, se desconoce cuándo comenzará la producción de The Comebacker, un calendario que podría resultar determinante para la posible incorporación de Bad Bunny, pues el artista está de gira mundial hasta finales de julio.

DE QUÉ VA THE COMEBACKER

Primer texto de una serie de historias breves reunidas bajo el título The Forgetters, The Comebacker sigue a Lionel, un periodista deportivo que cubre la actualidad de los San Francisco Giants y atraviesa un momento de desgaste personal y profesional. Pero su rutina se ve alterada por la llegada de Nathan Couture, un lanzador ascendido desde las ligas menores. La irrupción de este jugador, tan singular en su manera de entender el béisbol como en su forma de expresarse, le devuelve al reportero la pasión por su oficio. En la adaptación cinematográfica, la historia podría trasladar su escenario de los Giants a los New York Mets.