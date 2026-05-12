El documental de la Segunda Guerra Mundial narrada por Tom Hanks llega a Canal Historia

El documental de Tom Hanks de la Segunda Guerra Mundial llega a Canal Historia - CANAL HISTORIA

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

La serie documental Segunda Guerra Mundial por Tom Hanks verá la luz en Canal Historia el próximo 26 de mayo, coincidiendo con el Día de los Caídos, fecha en la que los estadounidenses rinden homenaje a los fallecidos en combate durante conflictos armados. El documental cuenta con el multioscarizado protagonista de Forrest Gump o Naufrago como narrador y productor ejecutivo.

Compuesta por 20 capítulos en total, la serie documental desembarcará en Canal Historia el 26 de mayo con el estreno de sus dos primeros capítulos. Segunda Guerra Mundial por Tom Hanks promete ofrecer "un retrato profundamente humano de cómo el mundo moderno se forjó en el conflicto global" y cuenta con la participación del historiador Jon Meacham, ganador del Premio Pulitzer.

Además de haber protagonizado el filme dirigido por Steven Spielberg Salvar al soldado Ryan, una de las películas más recordadas sobre la Segunda Guerra Mundial, Hanks ha formado parte, como productor ejecutivo, de otros proyectos que también abordan el conflicto: las aclamadas series Hermanos de sangre, The Pacific y la más reciente Los amos del aire.

"Sabemos cuándo empezó la guerra, sabemos cuándo terminó y los hechos incontrovertibles, pero hay experiencias que solo te pueden contar aquellos que las vivieron, y en esta serie contamos con muchas de estas voces", asegura Hanks a propósito del proyecto, que incluye los testimonios de soldados y civiles de distintos continentes.

La serie documental combina estas intervenciones con un recorrido por las acciones y decisiones de líderes clave en tiempos de guerra, entre ellos Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel, Joseph Stalin, Hideki Tojo y Adolf Hitler.

En cuanto al periodo exacto que abarca el documental, comienza con el impacto inicial de la invasión de Polonia por parte de Alemania y relata el ascenso y la caída de las potencias del Eje, culminando con las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki y la Guerra Fría.

La serie promete "capturar la ferocidad de las batallas libradas por tierra, mar y aire", desde Stalingrado y Normandía hasta el Atlántico, el Mediterráneo y las selvas e islas del Pacífico. Por otra parte, también aborda el coste humano de la guerra, incluido el Holocausto, la resistencia civil y la vida en los frentes domésticos.

En este sentido, Hanks argumenta por qué volver a examinar la Segunda Guerra Mundial desde el prisma de 2026, contando con aquellos que lo vivieron en primera persona: "Porque el único baremo para saber quiénes somos, el único criterio para determinar si somos villanos o héroes, está en nuestra conducta. Y ahí es donde entra el ejemplo que dieron las personas que estaban vivas entonces".