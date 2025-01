MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más comentados de los Globos de Oro cuando, antes de presentar el premio al mayor logro cinematográfico, se detuvo para lanzar un sorprendente saludo a Dwayne Johnson, que estaba entre el público, y con el que lleva enemistado desde hace años cuando tuvieron un enfrentamiento en el set de Fast & Furious 7.

"Hola, Dwayne", dijo Diesel mientras miraba fijamente a su compañero, que sonrío de forma incómoda al ser enfocado por la cámara. Este gesto ha dado mucho que hablar, pero Diesel ha querido aclarar la polémica y se ha pronunciado al respecto.

La mala relación de Diesel y Johnson nunca ha sido un secreto, e incluso ellos han hablado abiertamente de ello. Este gesto hizo pensar que los actores estaban de nuevo enfrentados, algo que Diesel parece haber negado con un post en Instagram. Después de días de especulaciones, Diesel publicó una imagen de él junto a Johnson del estreno de Fast & Furious 5 en Río de Janeiro en 2015. "Todo amor... Siempre", escribió junto a la foto.

Sin embargo, no todo ha sido amor entre los actores. La riña entre las estrellas comenzó después de que Johnson se uniera a la saga Fast & Furious. En 2016, una batalla de egos provocó una gran tensión entre ambos que fue más allá del set. La disputa se intensificó con una publicación de Instagram en la que Johnson se refería a algunos de sus coprotagonistas masculinos de la saga como "cobardes".

"No hay otra franquicia que me haga hervir la sangre más que esta. Mis coprotagonistas femeninas son siempre increíbles y me encanta. Sin embargo, los masculinos son otra historia", escribió en sus redes sociales sin señalar directamente al protagonista y productor de la taquillera franquicia.

"Tenemos una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo abordamos la realización cinematográfica y la colaboración", dijo después Johnson en declaraciones a Rolling Stone en referencia a Diesel.

Los dos intercambiaron reproches y respondieron a las declaraciones que el otro hacía a la prensa durante años, pero parecía que el enfrentamiento llegó a su fin en 2023 después de que Johnson sorprendiera a los fans apareciendo como Luke Hobbs en una escena post-créditos de Fast X. Diesel ya había invitado de forma pública a Johnson en noviembre de 2021 para aparecer en las entregas finales de la saga, pero Johnson dijo en ese momento que "no volvería a la franquicia". Eso resultó ser un farol, y Johnson y Diesel volverán a protagonizar una película juntos en la undécima, y puede que última película la franquicia.

"El verano pasado Vin y yo dejamos atrás todo el pasado", tuiteó Johnson después de que Fast X se estrenara en los cines. "Lideraremos con hermandad y resolución - y siempre cuidaremos de la franquicia, personajes & FANS que amamos", afirmó. Hace tan solo unas semanas, el propio Diesel volvió a tender la mano a Johnson en sus redes sociales.

"El guionista de Fast 5 me mandó esta imagen y dijo que necesitamos ver a DOM y HOBBS resolver sus diferencias. Solo quiero volver a las carreras callejeras reales, las acrobacias prácticas... y una reunión de esa preciosa hermandad", escribió Diesel junto a otra fotografía con The Rock. Tras algunos retrasos, el estreno de Fast X: Part 2, que volverá a estar dirigida por Louis Leterrier, está previsto para algún momento de 2026.