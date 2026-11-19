Archivo - 13 May 2026, France, Cannes: US Actor Vin Diesel arrives to the photocall for the film "The Fast and Furious" at the 79th Cannes Film Festival. Photo: Doug Peters/PA Wire/dpa - Doug Peters/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Con la saga Fast and Furious encanando ya su recta final, Vin Diesel prepara una nueva apuesta por el cine de acción. La también estrella de Riddick o Guardianes de la galaxia protagonizará Burial Hill, un thriller original con potencial para convertirse en una nueva saga.

Según informa Deadline, el proyecto reunirá al actor con el guionista Mike McGrale, uno de los responsables del libreto de Caine, el próximo spin-off de John Wick protagonizado por Donnie Yen, y el director Jamie Payne, que ha trabajado antes series como Outlander, Luther o El alienista.

En Burial Hill, Diesel interpretará a un solitario encargado de un cementerio con un pasado misterioso que se verá obligado a recuperar la vida que había dejado atrás. Su tranquilidad se romperá cuando una unidad corrupta de la policía estatal persiga hasta el camposanto a una joven testigo de sus crímenes. Para salvarla, protagonista deberá enfrentarse a unos agentes decididos a enterrar la verdad.

El proyecto, concebido como la primera entrega de una futura saga de acción, ha despertado un importante interés entre los estudios antes incluso del inicio del rodaje. Amazon MGM Studios está ultimando un acuerdo de entre 35 y 40 millones de dólares para adquirir los derechos de distribución en la mayoría de los mercados internacionales.

La producción maneja un presupuesto de entre 60 y 70 millones de dólares y trabaja con el objetivo de comenzar a rodar durante el primer trimestre de 2027, probablemente en Australia. Marc Butan, de Mad River Pictures, producirá la película junto a Diesel y Samantha Vincent, a través de su compañía One Race Films, mientras que Matt Berger ejercerá como productor ejecutivo. El proceso de selección del resto del reparto está en marcha y todavía no se ha anunciado una fecha de estreno.

Burial Hill supondrá una incursión poco habitual de Diesel en un proyecto original, después de varios años centrado principalmente en Fast & Furious y en poner voz a Groot en Guardianes de la galaxia y el resto de producciones de Marvel. Mientras tanto, Diesel mantiene su vinculación con el futuro de Fast & Furious.

La saga principal prepara su undécima y última entrega, Fast Forever, cuyo estreno está previsto para el 17 de marzo de 2028, con Louis Leterrier de nuevo como director. El cierre de la historia principal tampoco supondrá necesariamente el final de la franquicia: Diesel ha sido anunciado como productor ejecutivo de una serie televisiva de Fast & Furious para Universal.