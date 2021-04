Vin Diesel anuncia nuevo tráiler de Fast & Furious 9

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Toretto y compañía van calentando motores. Este miércoles 14 de abril, lanzará el esperado nuevo tráiler de 'Fast & Furious 9'. La saga más veloz de Hollywood se prepara para convertirse en el gran blockbuster del verano y arrebatarle el puesto de mejor estreno post-pandemia a 'Godzilla vs. Kong'. La cinta protagonizada por Vin Diesel tiene previsto su estreno para el 2 de julio.

Así lo ha anunciado en las redes oficiales de la saga, en un cartel en movimiento en el que aparece Vin Diesel convertido de nuevo en Dom Toretto. Todo apunta a una nueva entrega llena de acción y con los coches, de nuevo, como los otros impresionantes protagonistas.

Tras una brutal octava entrega, en la que se reunían los hermanos Shaw (Jason Statham y Luke Evans), la novena película de la saga de Universal Pictures (décima, si tenemos en cuenta el spin-off protagoniszado por Dwayne Johnson y Statham) también irá de reencuentros familiares, puesto que la hermana de Dom Toretto (Jordana Brewster) reaparece para unirse de nuevo a la banda de corredores callejeros de élite y agentes gubernamentales.

Welcome back, Fam. The all new #F9 trailer drops tomorrow. pic.twitter.com/bBDovynpgi