El villano terrorista oculto en el tráiler de Superman

Superman, la nueva versión cinematográfica del hombre de acero, llegará a las salas de cine el 11 de julio de 2025. Tras el estreno del esperado primer tráiler, los fans siguen escudriñando plano a plano el metraje de la obra fundacional del nuevo Universo DC de James Gunn. Ahora, un detalle oculto del adelanto ha desvelado un nuevo villano y valiosa información sobre la trama política de la película.

En uno de los fotogramas del tráiler, puede leerse en la portada del 19 de mayo del Daily Mail: "'Martillo de Boravia' crea estragos en el centro". "El domingo, Metrópolis fue atacada por un misterioso hombre con superpoderes, provocando daños de más de 20 millones de dólares", dice el artículo escrito por Clark Kent que @DCU_Updates ha transcrito en su cuenta de X.

"Esta expedición vengativa se convirtió en un asalto terrorista en suelo americano, hospitalizando a 22 ciudadanos de Metrópolis", continúa la noticia, cuya fotografía muestra al villano en cuestión, ataviado con una armadura acorazada que cubre su cuerpo y rostro.

