Filtrada una nueva versión del tráiler de Superman con Ultraman y The Engineer

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

El tráiler de Superman ya ha salido a la luz y ha ofrecido un primer e ilusionante vistazo de la película con la que arrancará la andadura cinematográfica del nuevo Universo DC el 11 de julio de 2025. Sin embargo, ya se ha filtrado otra versión del adelanto que se está proyectando en las salas e incluye metraje completamente nuevo. Y lo más llamativo son los planos en los que Lex Luthor toma la Fortaleza de la Soledad acompañado de Ultraman y The Engineer.

Varios espectadores que han acudido los cines a disfrutar del estreno de Sonic 3: La película, han reportado haber visto una versión distinta del adelanto que contiene metraje inédito hasta ahora. Uno de los fragmentos incluye un plano del Mr. Terrific al que da vida Edi Gathegi en el que se puede apreciar mejor su apariencia.

Awesome! Looks like the theatrical version of this trailer might have slightly different footage? https://t.co/q7ue3BagbI