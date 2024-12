James Gunn: "Esta es una película sobre el trío Superman, Lois Lane y Lex Luthor"

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

El 11 de julio de 2025 llegará a las salas la nueva versión cinematográfica de Superman, que ya ha revelado su primer tráiler. Un adelanto que ha contado con numerosas revelaciones y varios personajes que han llamado la atención de los fans como Krypto, Green Lantern o Mr. Terrific. Pero aunque la cinta esté plagada de héroes y villanos de DC, James Gunn avisa: "Esta es una película centrada en el trío que forman Superman, Lois Lane y Lex Luthor".

En un encuentro virtual con medios en el que estuvo presente Europa Press, el cineasta explicó las motivaciones del villano principal de la película, encarnado por Nicholas Hoult y cómo compone, junto a los personajes de David Corenswet y Rachel Brosnahan, uno de los vértices del triángulo sobre el que se articula el filme.

"Es una historia sobre Superman y también sobre el trío de Superman, Lois y Lex, y como estos interactúan", señaló Gunn en un envento en el que desgranó las claves del primer tráiler de la película con la que el nuevo Universo DC dará el pistoletazo de salida en los cines. Y es que, el adelanto ya ha confirmado que la periodista y Superman mantienen una relación romántica, exhibiendo en varios pasajes distintas muestras de afecto.

Gunn también ha avanzado que la relación entre Clark y Lois se mostrará en este filme de una forma que "no hemos visto en ningún otro medio". Y no únicamente por la pasión de su romance, sino porque la profesión de Lane y Kent tendrá un papel fundamental en la trama. "El hecho de que Lois sea tan buena en el periodismo como Superman lo es salvando el mundo es una parte importante de la película. Lois Lane va a ser admirada por chicos y chicas de alrededor del mundo por su búsqueda de la verdad", ha asegurado el copresidente de DC Studios.

Quizá sea el ímpetu de Lane por mostrar la cara menos amable de Metrópolis y la persistencia de el hombre de acero por salvar a la ciudad de los peligros que la asolan, el motivo por el que Luthor se interponga entre ellos. Lo cierto es que, de un modo u otro, Superman es percibido como una amenaza por los ciudadanos, aunque de momento queda por ver si Lex Luthor ha tenido algo que ver en la crisis reputacional que sufre Kal-El.

"LEX LUTHOR TIENE SUS MOTIVOS"

En todo caso, Gunn no quiso entrar a revelar el origen del profundo odio que Luthor siente por el kyptoniano, aunque asegura que no se trata de algo irracional. "Es intimidante, es rudo, pero tiene sus motivos. No está ahí sin motivos para hacer lo que está haciendo. Creo que Nick es un actor fantástico con el que trabajar y me encanta trabajar con él", ha explicado Gunn sobre el carácter del antagonista, interpretado en el pasado por actores de la talla de Gene Hackman, Kevin Spacey y Jesse Eisenberg.

"Lex Luthor se ve genial. Me he estado aguantando todo este tiempo. Todas las mujeres que conozco me decían: 'Dios mío, me encanta este hombre'", ha confesado Gunn sobre la apariencia de Hoult. Y es que, esta no será la primera vez que el intérprete se desprenda de su cabellera, pues ya se le pudo ver con este aspecto en Mad Max: Fury Road, el aclamado filme de George Miller en el que el actor dio vida a Nux.

El propio Hoult reveló recientemente en una entrevista con The Hollywood Reporter que había hecho del personaje de Luthor no solamente un "peligroso" antagonista, sino que había encarnado a la versión más "imponente" del villano hasta la fecha. Por el momento, el adelanto no ha llegado a detallar los planes del propietario de LuthorCorp para acabar con Superman, si tiene relación alguna con el gigantesco kaiju que asola Metrópolis y, en caso afirmativo, cómo es capaz de controlarlo.

Junto a Corenswet, Brosnahan y Hoult, el reparto principal de la película lo completan Frank Grillo como Rick Flag, Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe, Sean Gunn como Maxwell Lord y Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl, entre otros.