VÍDEO: Jason Momoa compara sus músculos con los de Chris Hemsworth en Aquaman 2

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Jason Momoa volverá a surcar los océanos cuando el próximo 20 de diciembre llegue a los cines Aquaman y EL Reino Perdido. Pero mientras se acerca la fecha de estreno, un divertido vídeo de detrás de las cámaras muestra al actor comparando sus poderosos músculos con los del mismísimo Thor de Chris Hemsworth.

Ya sea en los cómics o en la gran pantalla, el Dios del Trueno es conocido no solo por sus descomunales poderes, también por su imponente físico asgardiano. Lo mismo ocurre en el caso de Aquaman. Arthur Curry es uno de los héroes del Universo DC con un escultural cuerpo al que acompaña una descomunal fuerza sobrehumana. Y algo similar sucede con los actores que encarnan a ambos superhéroes en el cine.

Mientras Hemsworth es uno de los actores con mayor musculatura de todo el Universo Cinematográfico Marvel, Momoa lo es en el DCEU. El actor ha querido ir un paso más allá en esta equivalencia y se ha atrevido a comparar sus esculpidos músculos con nada menos que el del escultural Dios del Trueno en un hilarante clip de detrás de las cámaras de Aquaman 2.

Las imágenes, que ya circulan por Internet, muestran a Momoa cogiendo la guitarra y afeitándose durante su primer día de rodaje en la cinta de James Wan. Y en un momento dado suelta, sin tapujos, "qué pasa Chris Hemsworth chequea estos putos brazos". "Tuviste que trabajar duro para ello, yo no", añade bromeando mientras resalta sus poderosos bíceps ante la cámara.

Jason Momoa calling out Chris Hemsworth on the first day of filming on #Aquaman and the Lost Kingdom pic.twitter.com/IQBfr0761w