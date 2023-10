El director de Aquaman 2 confirma el final adelantado Ben Affleck como Batman

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Jason Momoa volverá a convertirse en el regio soberano de Atlantis cuando el próximo 20 de diciembre llegue a los cines la esperada secuela de Aquaman. Y mientras se acerca la fecha de estreno, su director, James Wan, ha revelado el motivo por el que se eliminó de la película el cameo de Ben Affleck como Batman.

Tras sus estelares apariciones en The Flash, muchos seguidores del Universo DC ansiaban que tanto Affleck como Keaton se dejaran ver en Aquaman and the Lost Kingdom. Y, de hecho, The Hollywood Reporter ya señaló el pasado mes de julio que ambos participaron en la película, llegando a rodar escenas en algún momento.

Es más, Affleck filmó reshoots como Bruce Wayne para reemplazar una escena que filmó Keaton. Pero Wan, que ya dirigió la primera entrega de Aquaman en 2018, tuvo que hacer algunos ajustes a petición de James Gunn. Y para decepción del fandom, finalmente se optó por eliminarla del metraje tanto para desvincularla de los anteriores filmes fallidos como evitar comenzar un nuevo universo cinematográfico confundiendo al público.

Esto no ha evitado el interés por saber si la escena de Affleck como Batman saldrá a la luz algún día. Una cuestión a la que Wan ha respondido con contundencia en una reciente entrevista con Empire Magazine. "Probablemente no. Todo lo que puedo decir es que esas secuencias se filmaron por si necesitábamos explicar la continuidad de salir antes", comenta el cineasta aludiendo a que se trataba de un plan de contingencia en caso de que Aquaman y El Reino Perdido se estrenase antes que The Flash.

A expensas de que Affleck no regrese para interpretar por última vez en el Universo DC al caballero oscuro, quienes sí regresarán para formar parte de la trama de Aquaman 2, son Yahya Abdul-Mateen II de nuevo en el papel del villano Black Manta, Patrick Wilson como Orm, alias Ocean Máster, Dolph Lundgren retomando su rol como Nereus, el regente de Xebel y Amber Heard, que volverá a poner rostro a Mera.