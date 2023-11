This is me... now de Jennifer López: Fecha de estreno del disco y la película

This is me... Now de Jennifer López

This is me... Now de Jennifer López - NORMAN JEAN ROY/PRIME VIDEO

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Jennifer Lopez volverá en 2024 con nuevo disco... y película. La artista lanzará el 16 de febrero This is me... now: The Album y This is me... now: The Film, un nuevo álbum y un largometraje inspirado en su música.

El lanzamiento de This is me... now: The Album, el primer disco de estudio de Lopez tras casi una década, celebra el aniversario de su álbum hermano, This is Me... Then, completando así un viaje de 20 años. El álbum, escrito y producido por Lopez y Rogét Chayed, junto con Ángel Lopez, Jeff 'Gitty' Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, entre otros, mezcla R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos hip-hop.

"This is Me... Now: The Film es una visión musical y visual íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de la vida amorosa de la artista. Junto con el director Dave Meyers, Lopez crea una experiencia cinematográfica envolvente que redefine el género: un extravagante espectáculo visual y sonoro con impresionantes coreografías, cameos, vestuario, decorados y efectos visuales dignos de una superproducción", señala el comunicado emitido por la Prime Video

"La película es, en definitiva, una sentida oda al viaje de sanación personal de la estrella y a la eterna creencia en los finales de cuento de hadas. El largometraje llegará el 16 de febrero a Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo", informa el servicio de streaming de Amazon.

Antes de los estrenos de This is me... now: The Album y This is me... now: The Film, los fans podrán disfrutar el primer single del disco. El tema, titulado Can't Get Enough, saldrá a la venta el miércoles 10 de enero de 2024, y ya está disponible para pre-escuchar en los principales servicios de streaming junto con un clip de audio de 30 segundos en las redes sociales.