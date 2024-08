MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

El Festival de Cine de Venecia ha acogido el estreno mundial de Maria, el biopic sobre la legendaria cantante lírica María Callas. Dirigida por Pablo Larraín (Spencer, Jackie), la responsable de encarnar a Callas es Angelina Jolie. La actriz, acudió junto al cineasta a la proyección inédita de la cinta y, durante la alfombra roja, protagonizó un entrañable momento con un escritor enfermo de osteogénesis imperfecta.

Mientras paseaba y saludaba a sus seguidores en la alfombra roja, Jolie se detuvo un momento para hablar con Pasqualino Esposito, un escritor enfermo de osteogénesis imperfecta que estaba postrado en una cama. "Es una persona con un gran corazón, es fantástica", ha declarado Esposito, asistente asiduo del festival, en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Before entering Sala Grande for the world premiere of Maria, Angelina Jolie stopped to greet a bed-ridden fan, the Italian writer Pasqualino Esposito. He suffers from osteogenesis imperfecta, a genetic disorder also known as "brittle bone disease." Esposito has become a festival… pic.twitter.com/Sk6dtXziMr