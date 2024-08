VÍDEO: Angelina Jolie rompe a llorar tras la ovación de 8 minutos en Venecia por su película de María Callas

Angelina Jolie attends a red carpet for the movie ''Maria'' during the 81st Venice International Film Festival

Angelina Jolie attends a red carpet for the movie ''Maria'' during the 81st Venice International Film Festival - GIAN MATTIA D'ALBERTO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

María, el biopic de la diva de la ópera María Callas dirigido por Pablo Larraín (Jackie, El Conde), ha sido recibido con gran entusiasmo en su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia. Y es que la respuesta del público, una ovación de 8 minutos, emocionó profundamente a Angelina Jolie, cuyo desempeño en el papel protagonista la ha colocado ya como una de las primeras favoritas en la carrera por el Oscar a la mejor actriz.

La actriz, que tras desfilar por la alfombra roja acudió, como es habitual, a la proyección de la película en la Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido, rebió los vítores con lágrimas en los ojos, saludando a la audiencia agarrada del brazo del director chileno. La oscarizada intérprete encarna en el filme a la legendaria cantante de ópera durante sus últimos días, en el París de los años 70.

The film cooked up a healthy 10-minute ovation following its debut last night in Venice. Larraín and Jolie attended the premiere alongside cast members Pierfrancesco Favino and Alba Rohrwacher



MORE: https://t.co/drqVe63qaj pic.twitter.com/TEAdPNTxJ9 — Deadline (@DEADLINE) August 30, 2024

Angelina Jolie brought to tears at one point during electric standing ovation for Maria following world premiere of Pablo Larrain film here at #Venezia81 pic.twitter.com/vxhBvdIyMB — Chris Gardner (@chrissgardner) August 29, 2024

"Hay algo en personas como Maria Callas, pero también Angelina Jolie: estas mujeres tienen una presencia física en un escenario, delante de una cámara o incluso simplemente en una habitación, y sientes la enorme cantidad de humanidad que transportan", declaró Larraín ante la prensa en el Festival de Venecia, según recoge The Hollywood Reporter.

Por su parte, la actriz ha compartido lo que supuso para ella prepararse el papel de María, algo que le llevó siete meses y mucho entrenamiento con profesores de ópera. La intérprete remarca que el desafío no era tanto "técnico" como "emocional", ya que sumergirse en la música le proporcionó "la terapia que no sabía que necesitaba".

"No tenía ni idea de lo mucho que estaba reteniendo y no dejaba salir", expresó Jolie. "Fue una experiencia emocional encontrar mi voz, estar en mi cuerpo, expresar. Tienes que dar cada parte de ti", explicaba. La actriz reflexionó además sobre en qué puntos se identificaba con su personaje, resaltando "la parte de ella que es extremadamente blanda y que no tiene espacio en el mundo para ser tan blanda como realmente era". "Comparto su vulnerabilidad más que nada", se sinceró.

Dirigida por Larraín a partir del guion de Knight, con quien ya colaboró en el filme biográfico Spencer, estrenado en 2021, María también cuenta en su reparto con Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Stephen Ashfield y Valeria Golino. Los derechos de distribución de la película han sido adquiridos recientemente por Netflix.