La vida de Britney Spears se convertirá en película

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Tras ganar la larga lucha judicial contra el tutelaje de su padre, la legendaria cantante Britney Spears publicó en octubre de 2023 sus memorias, tituladas The Woman In Me. Esta autobiografía se convirtió en todo un bestseller, con más de dos millones y medio de copias vendidas en Estados Unidos. Ahora, Jon M. Chu, director de la precuela de El Mago de Oz, Wicked, se pondrá a los mando de una adaptación cinematográfica de este libro en colaboración con Universal.

La propia Spears ha anunciado la cinta a través de la red social X, anteriormente Twitter, donde avanza su colaboración con el productor de Wicked, Marc Platt. "Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre ha hecho mis películas favoritas. Estad atentos", reza la publicación de la cantante.

