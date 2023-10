Filtrado el vídeo de Britney Spears en el casting de El diario de Noa

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

The Woman in Me, el nuevo libro de memorias de Britney Spears, contiene algunas revelaciones importantes sobre la icónica estrella del pop, incluyendo que estuvo a punto de protagonizar junto a Ryan Gosling El diario de Noa. Finalmente el papel de Allie Hamilton, la protagonista de la película fue para Rachel McAdams, pero ahora ha salido a la luz el vídeo de la lacrimógena audición que Spears hizo para optar al personaje.

Ha sido The Daily Mail quien ha publicado el casting de Spears para la película, en la que aparece la cantante pop interpretando una emotiva escena junto a un Gosling cuya voz se puede oír fuera de plano. Spears, que por aquel entonces ya había protagonizado la película Crossroads: Hasta el final, está totalmente entregada en una secuencia en la que llega al borde de las lágrimas cuando, en el papel de Allie, le dice al Noa de Gosling que se va a casar con otro hombre.

El vídeo fue compartido por el director de casting Matthew Barry, quien afirmó que la audición de Spears fue "fenomenal" y aseguró que fue una firme candidata para el papel protagonista de la cinta que en 2004 dirigió Nick Cassavetes. "Britney no solo estuvo bien, estuvo fenomenal. Superó a varias de las mejores actrices del momento. Scarlett Johansson, Claire Danes, Kate Bosworth, Amy Adams, Jamie King y Mandy Moore hicieron también la audición para este papel y Britney se impuso a todas ellas. Todas las que por esos años eran alguien... querían el papel", afirmó Barry.

Aunque el papel de la protagonista de El diario de Noa, una de las cintas románticas más icónicas de las últimas décadas, estaba entre Spears y McAdams, la cantante no lamenta que finalmente fuera para Adams. En sus memorias la estrella del pop explica que, de haber conseguido el papel, habría truncado su carrera musical.

"Ese fue más o menos el principio y el final de mi carrera como actriz, y me sentí aliviada", explica Spears. "El casting de 'El diario de Noa' se redujo a Rachel McAdams y yo, y aunque habría sido divertido reencontrarme con Ryan Gosling después de nuestra época en el Club de Mickey Mouse, me alegro de no haberlo hecho. Si lo hubiera hecho, en lugar de trabajar en mi álbum In the Zone habría estado actuando como una heredera de los años 40 día y noche", destacó.