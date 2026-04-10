La versión de Billie Jean de Jaafar Jackson y su 'moonwalk' indigna a los fans de Michael Jackson: "Atroz"

La versión de de Billie Jean de Jaafar Jackson y su 'moonwalk' indigna a los fans de Michael Jackson: "Atroz" - UNIVERAL PICTURES

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 24 de abril llega a los cines Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su propio sobrino, Jaafar Jackson y dirigido por Antoine Fuqua. Para ir abriendo boca, la película ha lanzado un nuevo clip en el que se ve la recreación de una de las más icónicas actuaciones del artista, cuando cantó Billie Jean en el especial de televisión Motown 25: Yesterday, Today, Forever, efectuando por primera vez el ya mítico 'moonwalk'. No obstante, la escena no ha sido precisamente bien recibida por los fans, que no han dudado en cargar contra ella.

El clip en cuestión muestra al protagonista vestido con su característica chaqueta negra brillante y su guante blanco e incluso haciendo a la perfección los pasos de baile.

Y es que no ha sido la habilidad del actor para encarnar al Rey del Pop lo que ha hecho enfadar a la audiencia, sino más bien el montaje de la escena que relata ese icónico momento en la carrera del mítico artista.

The “Billie Jean” clip from the ‘MICHAEL’ movie has been released.



In theaters on April 23. pic.twitter.com/ou4UlxsDET — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) April 8, 2026

"Literalmente, la cinematografía menos inspirada que he visto en mi vida", expresaba un usuario en X, antes Twitter, mientras otro, menos diplomático, lo tildaba de "jodidamente atroz", según expone TheWrap. "Esta película está rodada y montada como si a los que la han hecho los hubieran descongelado hace diez minutos y les hubieran dado unas breves instrucciones sobre qué es una película y cómo debe ser", aportaba un tercero.

literally the least inspired cinematography i've ever seen https://t.co/NNWRJ0D8HD — luci (@reallucialanave) April 10, 2026

This is shot and cut like the people doing it were thawed from ice ten minutes ago and given a brief rundown on what a movie is and what it should look like https://t.co/eTSGNSvZFu — Brandon Streussnig (@BrndnStrssng) April 9, 2026

LA ACTUACIÓN REAL DE MICHAEL JACKSON SE VEÍA MEJOR

"Esos planos al público rompen el ritmo, tío. ¿En qué estaban pensando?", remarcó un fan, dando un ejemplo claro y objetivo de por qué el montaje no ha convencido a muchos. "¿Por qué coño me estás enseñando la reacción de un crío diciendo 'uhh' y 20 planos diferentes de gente al azar aplaudiendo en el momento más épico de la parte de Motown 25? Es Michael Jackson, no hace falta que me lo vendas", protestó otro espectador en esta misma línea.

the shots to the audience destroys the momentum dude what were they thinking https://t.co/QXue6xOWPA — rui (@ruiokthanks) April 10, 2026

why the fuck are you showing me the reaction of a little kid saying "uhh" and 20 different cuts of random people clapping in the most epic moment of the motown 25 part, it's Michael Jackson, you don't gotta sell it to me — gazadventures (@DaftHero) April 9, 2026

Algunos fans han llegado a opinar incluso que las imágenes reales de la actuación de Jackson en 1983 se ven mejor: "Lo vi en directo por televisión y es una versión que parece sacada de un 'reality show'. Le falta chispa y los constantes cortes a la multitud hacen que parezca un anuncio de Pepsi de los 80, qué vergüenza".

dawg how is actual footage of motown 25 looking way better than this clip??? 😭😭😭 pic.twitter.com/VuFU3nx1pU https://t.co/YwuLDmJKQQ — paul 💫 🍉 (@pualnewwin) April 10, 2026

I was really really looking forward to this but i saw this in real time on television and this is such a reality show quality version of it. There’s no electricity to it and the constant cutting to the crowd makes it look like a 80’s Pepsi commercial, cringe. — GenXcellent (@nrthchg) April 9, 2026

Otros, han comparado la estética con la del biopic de Freddie Mercury. "Me recuerda mucho a Bohemian Rhapsody. Está rodada y montada de cualquier manera, pero la increíble magia del artista original en el que se basa la película bastará para el público general", reza una publicación.

I’m getting serious Bohemian Rhapsody vibes, shot and cut like shit, but the incredible magic of the original artist the film is based on will be enough for general audiences. pic.twitter.com/XoiSNC3QxI — Albert J. Díaz (@AlbertoJDiaz) April 10, 2026

Por supuesto, no todas las reacciones a la escena han sido tan negativas y hay quien ya augura que la cinta será todo un taquillazo.