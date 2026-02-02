Nuevo tráiler del biopic de Michael Jackson: "Creo que la música puede cambiar el mundo"

Apasionante nuevo tráiler de Michael, el biopic de Michael Jackson: "Creo que la música puede cambiar el mundo" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

El 24 de abril de 2026 llegará a las salas Michael, el esperado biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua. El filme, que aborda que repasa los origines y el salto al estrellato del artista del Rey del Pop, abordará la primera parte de la vida del genial y polémico artista, que en la película está interpretado por Jaafar Jackson, el sobrino del artista.

El avance, de poco más de dos minutos de duración, arranca con el rugido de un estadio abarrotado, seguido de un revelador flashback que presenta a los espectadores en los orígenes del artista rodeado de su familia.

"¿Quereis currar en la fabrica como yo el resto de vuestro vida?", les pregunta el ambicioso padre de Michael a él y a sus hermanos, y precipitando el nacimiento de la aclamada banda The Jackson 5.

El tráiler continúa mostrando como la figura de Michael empieza de despuntar por encima de la de sus hermanos, a lo que el protagonista encarnado por Jaafar Jackson sentencia: "Amo a mi familia, pero quiero seguir mi propio camino".

"Creo que la música puede cambiar el mundo", clama un esperanzador Michael mientras se suceden imágenes de su abrumador éxito que le consagró como de el Rey del Pop.

"La película muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento.

Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, Michael nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia", reza la sinopsis de de la cinta.

La película está protagonizada por Jaafar Jackson en su debut en la gran pantalla, Nia Long (Empire), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming) y Juliano Krue Valdi (Una casa de locos: la película), además de Miles Teller (Top Gun: Maverick) y el nominado en dos ocasiones al Oscar Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin).

Dirigida por Fuqua, el cineasta responsable de títulos como Training Day (Día de entrenamiento), Objetivo: La Casa Blanca y la saga The Equalizer, a partir de un guion de John Logan (Gladiator), nominado tres veces al Oscar, Michael está producida por el oscarizado Graham King (Bohemian Rhapsody), John Branca (Michael Jackson's This Is It) y John McClain (Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).