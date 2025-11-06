Primer tráiler de Michael, el biopic del Rey del Pop con su sobrino como protagonista

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

El 24 de abril de 2026 llegará a las salas Michael, el esperado biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua. Y de cara al todavía lejano estreno, Universal ha lanzado un primer tráiler que repasa la historia del Rey del Pop que en la película está interpretado por Jaafar Jackson, el sobrino del artista.

"Sé que llevas mucho tiempo esperando esto", dice el productor musical Quincy Jones, encarnado por Kendrick Sampson al joven Michael Jackson, mientras este se prepara para la grabación de un tema en un estudio.

"Tenemos las pistas hechas. Las canciones ya están listas. Vamos desde arriba. Esta es tu historia", añade Jones, quien conoció al cantante cuando este tenía solo 12 años. En ese instante comienza a sonar Wanna Be Startin' Somethin' y las imágenes muestran un estadio abarrotado de fans para ver a Michael Jackson.

Seguidamente, el Rey del Pop se dispone a entrar en el escenario con su icónica chaqueta de luces, mocasines negros y guantes. Es entonces cuando el avance también muestra el pasado del icónico cantante, con su familia al completo, los nombres de varias canciones escritos en un post-it en un tablón, la grabación del videoclip Don't Stop 'Til You Get Enough cuando era adolescente.

Este primver avance incluye incluso planos del mítico videoclip Thriller, que dirigió John Landis, y otras icónicas canciones como Beat It y Dirty Diana, que encumbraron a Jackson como el Rey del Pop.

"Michael es el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido. La película nos muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento. Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, MICHAEL nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia", reza la sinopsis del filme.

El reparto de Michael incluye, además, a Colman Domingo como el padre de la estrella, Joe Jackson, y a Nia Long como su madre, Katherine. Completan el elenco Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate y Derek Luke. Graham King, John Branca y John McClain producen la película, que cuenta con guion de John Logan.