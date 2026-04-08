Tráiler final del biopic de Michael Jackson: "Deja que tu luz brille sobre el mundo"

Michael Jackson - UNIVERSAL/ LIONSGATE, GK FILMS

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler final de Michael, el esperado biopic de Michael Jackason que llega a las salas de cine el 22 de abril. El adelanto presenta algunos de los momentos más icónicos de la vida del artista "más grande de todos los tiempos", interpretado por Jaafar Jackson, el sobrino del Rey del Pop.

El avance arranca con el protagonista grabando algunos de los temas más destacados de su carrera. "Me vienen un montón de canciones a la cabeza y debo sacarlas", clama el intérprete mientras suena de fondo Beat It, uno de sus grandes himnos.

"Supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo", le dice su madre a un joven Michael que pronto empieza a destacar por encima de sus hermanos de su grupo, The Jackson 5.

A medida que avanza el tráiler, las escenas muestran la evolución de la carrera del Rey del Pop: desde flashbacks de su infancia y sus primeros pasos en los escenarios hasta convertirse en un fenómeno de masas, pasando por la grabación del ya legendario videoclip de Thriller.

"La película muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento.

Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, Michael nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia", reza la sinopsis de de la cinta.

Además de Jaafar Jackson, que debuta en la gran pantalla, Nia Long (Empire), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming) y Juliano Krue Valdi (Una casa de locos: la película) formarán parte del elenco. Completan el reparto Miles Teller (Top Gun: Maverick) y el nominado en dos ocasiones al Oscar Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin).

Dirigida por Antoine Fuqua, el cineasta responsable de títulos como Training Day, Objetivo: La Casa Blanca o la saga The Equalizer, Michael está producida por el oscarizado Graham King (Bohemian Rhapsody), John Branca (Michael Jackson's This Is It) y John McClain (Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).