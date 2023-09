Cómo ver las películas de Saw en orden cronológico

Cómo ver las películas de Saw en orden cronológico - LIONSGATE

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

En 2004 el director James Wan y el guionista Leigh Whannell crearon la que sería una de las sagas de terror más longevas y aclamadas por los fans, Saw. Y su protagonista, John Krammer (Tobin Bell) más conocido por su psicótico alias, Jigsaw, vuelve a causar pavor con sus macabros juegos ahora que Saw X, la nueva entrega de la franquicia, ya está en los cines.

Jigsaw es un psicópata, uno que disfruta poniendo a prueba a sus víctimas. Pero más que para poner fin a sus miserables vidas, su auténtico objetivo es el de llevarlas al límite, hasta situaciones críticas en las que se juegan su vida a la de sus seres más queridos.

Y para ello el cruel pero muy ingenioso asesino en serie es capaz de usar cualquier medio de tortura corporal o psicológica y, así, comprobar lo que sus infelices víctimas están dispuestas a hacer para sobrevivir.

Y con el estreno en cines de Saw X, se antoja justo y necesario organizar el timeline de la saga, ordenando cronológicamente todas sus entregas.

JIGSAW: FLASHBACKS (2017)

Este filme estrenado tras la primera entrega en 2004, arranca su tramo inicial antes de los acontecimientos narrados en Saw.

SAW (2004)

La película que lo comenzó todo. Estrenada en 2004, Saw presentó al Doctor Lawrence Gordon (Cary Elwes) y a Adam (Leigh Whannell), las dos primeras víctimas de Jigsaw tratando de sobrevivir a su mortal juego de superviencia.

SAW X (2023)

El nuevo capítulo de la saga se sitúa, curiosamente, tan solo dos semanas después de la primera entrega de Saw. Y en ella John Krammer se verá obligado a viajar hasta México ante la posibilidad de un nuevo tratamiento con el que curar su cáncer. Pero al enterarse de que es un fraude, será el quién convierta en víctimas a sus estafadores.

SAW II (2005)

Si bien la segunda cinta de Saw narra el origen de Krammer como Jigsaw, el resto de su trama se sitúa cronológicamente entre la primera película y Saw X.

SAW III (2006) Y SAW IV (2007)

Estas dos entregas de Saw tienen lugar al mismo tiempo. Es decir, seis meses después de lo acontecido en la segunda cinta de la saga. Mientras que en Saw III, Krammer trata de sobrevivir para asegurarse de que su legado perdure, Saw IV tiene lugar después de la muerte de Jigsaw.

SAW V (2009)

La trama de Saw V se centra en el legado de Krammer como Jigsaw. Tras su muerte son sus secuaces quienes continúan con su sádica labor.

SAW VI (2010)

Los acontecimientos de Saw VI se sitúan escasos días después de lo ocurrido en la anterior entrega. Pero lo interesante es que la película emplea flashbacks para explicar el mortal juego al que se enfrentan las víctimas de Jigsaw.

SAW 3D/ EL CAPÍTULO FINAL (2010)

En 2010 también llegó Saw 3D/El Capítulo Final, cuya trama se sitúa unas semanas después de lo ocurrido en la sexta película. Y durante parte de su desarrollo se descubre mediante flashback que tras sobrevivir a Jigsaw en el primer filme, el doctor Lawrence se había convertido en uno de los devotos de Krammer.

JIGSAW/SAW VIII (2017)

La primera mitad de los acontecimientos que se narran en Saw VIII tienen lugar antes de los eventos de la primera película de la saga, mientras que su segundo tramo tiene parte después de lo ocurrido en la segunda y tercera entrega de la franquicia.

SPIRAL: SAW (2021)

Protagonizada por Chris Rok junto a Samuel L. Jackson, esta cinta vio como el legado de Krammer prosiguió gracias a un sádico imitador de Jigsaw al que la policía trata de encontrar a toda costa.