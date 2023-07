Sangriento tráiler Saw X: Jigsaw (Tobin Bell) vuelve con su venganza más macabra y personal

Sangriento tráiler Saw X: Jigsaw (Tobin Bell) vuelve con su venganza más macraba y personal

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Saw X llegará a los cines el próximo 29 de septiembre y contará con el regreso, trece años después, de Tobin Bell en la piel del infame asesino John Kramer (Jigsaw). Kevin Greutert, director de Saw VI y VII, se pone al frente de la nueva entrega de la saga de terror, que también cuenta con el regreso de una de las protagonistas de las cuatro primeras películas de la franquicia, Shawnee Smith.

"Todos fingisteis curarme, pero lo que he planeado para cada uno de vosotros es muy real", amenaza el intimidante asesino John Kramer en el adelanto. La trama de la película, situada entre los acontecimientos de Saw y Saw II, gira en torno a una sangrienta y calculada venganza de Jigsaw. Con un toque visiblemente más gore que las anteriores entregas, la cinta mantiene la angustia característica de la terrorífica y longeva franquicia.

"El infame John Kramer (Tobin Bell) regresa por todo lo alto con la entrega más salvaje de la franquicia y el juego más personal de Jigsaw hasta la fecha. Situada entre los acontecimientos sucedidos en Saw y Saw II, John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal.

Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentaran a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego", reza la sinopsis oficial de Saw X.

La nueva película de la saga de terror cuenta en su reparto con los mencionados Tobin Bell y Shawnee Smith junto a Steven Brand, Synnove Macody Lund, Michael Beach, Renata Vaca, Joshua Okamoto, Paulette Hernandez y Octavio Hinojosa.