¿Tiene Saw X Escena Post-Créditos?

¿Tiene Saw X Escena Post-Créditos? - LIONSGATE

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Vuelve Jisaw con sus macabros y sanguinarios juegos en Saw X. La nueva entrega de la ya muy longeva franquicia de terror aterriza en las salas con Tobin Bell, el mítico protagonista las primeras entregas, retomando su papel como el cruel John Kramer. Y teniendo en cuenta que se trata de una franquicia ya tan longeva no son pocos los fans que se hacen la misma película: ¿Tiene Saw X escena post-créditos?

Las escenas post-créditos son una herramienta muy popularizada en el cine gracias a las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde entonces, otras sagas y géneros también han querido emplearlas, hasta el punto de que ya no son una herramienta exclusiva de las producciones superheroicas.

Así, aunque las escenas post-créditos se hayan convertido ya en un clásico en las sagas de DC y, especialmente, en las de Marvel, también es una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Toy Story, Jurassic World, Matrix, John Wick, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones o Transformers.

Y en el caso de las sagas de terror, las escenas post-créditos también han llegado para quedarse. Ya han sido utilizadas en franquicias como Scream, The Conjuring o en Insidious, cuya última entrega, La puerta roja, también contó con metraje extra. Y en este sentido Saw X no ha sido excepción y sí cuenta con una escena post-créditos.

Así, la película de Kevin Greutert, que ya dirigió anteriormente Saw VI y Saw 3D, sí cuenta con una escena en mitad de los créditos finales. Por tanto, los espectadores deberán tener un poco de paciencia y, tras las casi dos horas de metraje, esperar un poco más.

"Situada entre los acontecimientos sucedidos en Saw y Saw II, John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentaran a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego", reza la sinopsis oficial de Saw X.