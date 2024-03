Cómo ver las canciones inéditas de Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) en Disney+

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version), la versión extendida de la película del concierto, ya ha llegado a Disney+. Además de poder disfrutar de la gira, esta versión ofrecerá a los fans varias actuaciones adicionales que no se vieron en los cines.

Disney+ confirmó que el lanzamiento en streaming incluiría como temas adicionales Cardigan y varias actuaciones acústicas alternativas. Cardigan se puede ver en la cinta durante entre My Tears Ricochet y Style.

The Archer y Long Live cierran los sets de sus respectivos álbumes, Speak Now y 1989 (Taylor's Version), mientras que Wildest Dreams se encuentra entre Shake It Off y Bad Blood en el set de 1989 (Taylor's Version).

Las canciones acústicas adicionales son I Can See You, You Are in Love y Maroon. En lugar de colocar estos temas en el conjunto de la película, se pueden encontrar al final, después de los créditos finales. Our Song y You're On Your Own, Kid son las dos canciones acústicas principales de la película, además de cerrar los créditos finales. También hay un video independiente de la película en Disney+, Acoustic Collection, que reúne las seis actuaciones.

Taylor Swift: The Eras Tour fue filmada en los primeros tres conciertos de la gira en Los Ángeles, los días 3, 4 y 5 de agosto de 2023. El lanzamiento digital de la cinta Tour tuvo lugar el pasado 13 de diciembre, día del 34 cumpleaños de Swift. Taylor Swift: The Eras Tour se ha convertido en la película de un concierto más taquillera de la historia, acumulando 261,6 millones de dólares a nivel global. Por su parte, Disney accedió a pagar más de 75 millones de dólares por ofrecerla en exclusiva en Disney+ en todo el mundo, superando la oferta de otras grandes compañías como Netflix o Universal Pictures.