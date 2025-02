En Vengadores: Doomsday y Secret Wars los Russo copiarán Infinity War y Endgame

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Tanto Vengadores: Doomsday como Secret Wars tienen fijadas su fecha de estreno para el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, respectivamente. Sus directores, Joe y Anthony Russo, han confirmado que rodarán ambas películas de manera consecutiva, tal y como ya hicieron con Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, y prometen grandes sorpresas para los fans.

"Todo se está filmando en Londres, y lo estamos haciendo de un modo bastante seguido. Es un gran desafío nuevamente; quién sabe si sobreviviremos, pero ya veremos. Estamos muy emocionados", le aseguró Joe Russo a Deadline a su paso por la alfombra roja en la premiere de Estado eléctrico, su nuevo filme para Netflix protagonizado Millie Bobby Brown y Chris Pratt.

"Hemos encontrado una forma de contar la historia que creemos que será impactante tanto para el público como para nosotros al llevarla a cabo. Y eso es lo que nos motiva, lo que nos impulsa a levantarnos cada día para hacerlo", añadió.

Anthony and Joe Russo tease the upcoming Avengers films ‘Avengers: Doomsday’ and ‘Avengers: Secret Wars,’ plus if we could see some X-men characters appear and Deadpool & Wolverine pic.twitter.com/S2yWnaAHsS — Deadline (@DEADLINE) February 25, 2025

En cuanto a la posibilidad de que Vengadores 5 y 6 incluyan en su trama a los X-Men o alguno de los mutantes de Deadpool y Lobezno, el cineasta fue más cauto con su respuesta. "¿Quién sabe? No lo sé. Todavía no está claro", expresó. A lo que su hermano Anthony contestó bromeando: "Si cierras los ojos y usas tu imaginación, puedes ver a quien quieras. A quien más te apetezca".

Es más, la respuesta de Pratt a si, tras Guardianes de la Galaxia Vol. 3, encarnará a Peter Quill en Doomsday y Secret Wars, también fue bastante esquiva, aunque consciente de que a los incondicionales les entusiasmaría ver a Star-Lord en ellas. Además, Joe Russo le aseguró a The Hollywood Reporter, sin entrar en demasiados detalles, que estas películas, con Robert Downey Jr. convertido en Víctor Von Doom, sorprenderán gratamente a los fans.

Chris Pratt on if we could see him reteam with the Russo brothers to reprise Star-Lord in ‘Avengers: Doomsday’ and ‘Avengers: Secret Wars’ pic.twitter.com/BgnpzeRF6A — Deadline (@DEADLINE) February 25, 2025

At the #TheElectricState premiere, the Russo Brothers promised an exciting story in their upcoming film #AvengersDoomsday pic.twitter.com/08xMqUQw1Q — The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2025

Hasta el momento, los detalles sobre la trama se mantienen en el más absoluto secreto. No obstante, los últimos rumores apuntaban a que Los 4 Fantásticos serán el eje central de Doomsday, junto con los Vengadores de la Tierra-616. En todo caso, habrá que esperar para averiguarlo.