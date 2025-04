Vengadores Doomsday: ¿Revelado el radical aspecto del Doctor Doom de Robert Downey Jr?

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Tras el maratoniano anuncio de los casi 30 nombres de héroes de Marvel que componen, hasta ahora, oficialmente el plantel de Vengadores: Doomsday, la cinta dirigida por los hermanos Russo sigue generando rumores y constantes filtraciones. Y lo último es que el propio Robert Downey Jr., que volverá la Universo Marvel para encarnar al Victor Von Dooom, podría haber confirmado involuntariamente el aspecto que lucirá el archivillano.

Downey Jr. cumplió 60 años esta semana y la ilustación de la invitación a su fiesta de cumpleaños en Londres se ha filtrado en redes sociales mostrando al actor en un traje verde de estilo militar, capa púrpura, y una máscara de tono dorado que tiene guiños a la armadura de Iron Man de Tony Stark.

Esto podría ser simplemente un diseño creado para la invitación sin nada que ver con la película, pero lo más revelador es que Downey Jr. fue fotografiado en su fiesta luciendo el mismo peinado rizado que lucía en la ilustración. Y teniendo en cuenta que la película ya ha arrancado oficialmente su producción... ¿Es posible que Victor Von Doom sea presentado con este atuendo antes de ponerse el traje más inspirado en el Dios Emperador Doom?

Robert Downey Jr.'s Doom-themed birthday invite showed him with a new curly hairstyle — the same look he had just two days earlier.



Possible first look at his take on Victor Von Doom in 'AVENGERS: DOOMSDAY' 👀 pic.twitter.com/YPJKhYNcRI