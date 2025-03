Marvel revela qué personaje de Doomsday es "más poderoso que todos los Vengadores juntos"

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Recientemente, Marvel sorprendía a sus fans dando a conocer la alineación de superhéroes que se enfrentarán al Doctor Doom de Robert Downey Jr. en la quinta entrega de Vengadores... Y aunque entre los muchos nombres anunciados se echaron en falta los de algunos personajes especialmente icónicos y poderosos, La Casa de las Ideas ha revelado que uno de los que sí están incluidos podría superarlos a todos ellos.

Así, en un nuevo adelanto de Thunderbolts* se puede oír al personaje de Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine, presentando a alguien que "es más fuerte que todos los Vengadores juntos" y que "pronto será conocido como el héroe más poderoso de la Tierra". Además, Bucky se refiere a él como un "dios", preguntándose por qué se sometería ante nadie.

