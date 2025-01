¿Gwyneth Paltrow como Pepper Potts/Rescue en Vengadores: Doomsday?

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Tras Vengadores: Endgame, Gwyneth Paltrow abandonó su papel de Pepper Potts, la compañera sentimental de Tony Stark/Iron Man. Pero nuevas informaciones apuntan a que la actriz podría reunirse de nuevo con Robert Downey Jr. en Doomsday.

Según ha adelantado MyTimeToShineHello en su cuenta de X, Paltrow está lista para encarnar, una vez más, a Potts en Vengadores: Doomsday. Desde que se anunció el regreso de Downey Jr. al UCM en la pasada Comic-Con de San Diego, los fans marvelitas no dejan de preguntarse qué otros personajes de Marvel podrían volver a aparecer en la película.

She'll be back in Doomsday https://t.co/Z1F5h8urEV — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 12, 2025

Teniendo en cuenta que el oscarizado actor no encarnará a Iron Man, sino al infame Doctor Doom, la vuelta de Paltrow como Potts tendría todo el sentido del mundo. No obstante, cabe destacar que, por ahora, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, no se ha pronunciado al respecto.

Lo más probable, llegado el caso, es que la protagonista de Amor y otros desastres haga un simple cameo y no vista la armadura de Rescate que lució en Endgame. También cabe la posibilidad de que Joe y Anthony Russo, quienes regresarán al UCM con Doomsday y su siguiente entrega, Secret Wars, cuyas respectivas fechas de estreno están previstas para el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, adopten el mismo enfoque que utilizaron con Thanos en Infinity War y Endgame, dándole al personaje de Paltrow un arco relevante a lo largo de ambas cintas.

Entretanto, el 14 de febrero de este año llegará a las salas Capitán América: Brave New World, con Anthony Mackie nuevamente como Sam Wilson, recogiendo la antorcha de Steve Rogers como centinela de la libertad.

Dirigida por Julius Onah, la película también contará a Harrison Ford como el general Thaddeus 'Thunderbolt' Ross/Hulk Rojo, los regresos de Tim Blake Nelson como el Líder y Liv Tyler como Betty Ross. Danny Ramírez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly completan el elenco del filme.