Universal Pictures confirma Mamma Mia 3... ¿Con Meryl Streep? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Han pasado casi dos décadas desde que se estrenara Mamma Mia! La película, versión cinematográfica del popular musical de ABBA dirigida por Phyllida Lloyd y protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried. Diez años después, en 2018, llegó una tardía secuela, Mamma Mia: Una y otra vez, y ahora parece que se ha confirmado la tercera entrega de la saga.

"Sí, voy a decir ahora mismo que habrá Mamma Mia 3", expresó Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment en declaraciones a Deadline durante su paso por la alfombra roja de los premios BAFTA, evento en el que recibió el BAFTA honorífico.

Langley adelantó que por el momento no hay fechas concretas pero que actualmente se encuentra "en conversaciones con la maravillosa Judy Craymer", la productora original del musical. En cuanto a si Streep formaría parte del elenco de la cinta, la presidenta del estudio no confirmó nada, pero dejó la puerta abierta a la posibilidad. "Si Meryl Streep quiere volver, encontraremos la manera de traerla de vuelta", aseguró.

NBCUniversal Entertainment chairman Dame Donna Langley teases ‘Mamma Mia 3’ on the #BAFTAs red carpet and says “If Meryl Streep would like to come back, we’ll find a way to bring her back” pic.twitter.com/p8YH2Ea5uv — Deadline (@DEADLINE) February 22, 2026

La primera película de Mamma Mia seguía a Sophie (Seyfried), una joven que, habiendo crecido en una isla griega criada solo por su madre, decide averiguar la identidad de su padre para que le pueda llevar al altar el día de su boda. Tras descubrir que su madre, Donna (Streep) tuvo un idilio con tres hombres diferentes, la chica invita a los tres. Por su parte, la cinta de 2018 ejerció como precuela, centrándose en la juventud de Donna y sus amoríos.

Según recuerda el medio estadounidense, Seyfried ya ha señalado que le gustaría que la tercera entrega mostrase a su personaje como madre. Además, la actriz apoyó la idea de que Sabrina Carpenter y Sydney Sweeney se unan a la saga.

La primera entrega de la franquicia, Mamma Mia! La película, fue un éxito rutilante en 2008 con más de 580 millones de dólares en taquilla. Una década después, la segunda cinta, Mamma Mia: Una y otra vez no consiguió repetir el taquillazo, pero amasó una cifra nada despreciable cercana a los 400 millones de dólares.