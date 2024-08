Dafne Keen (Laura/X-23) resuelve el gran agujero de guion de Deadpool y Lobezno

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Hace apenas dos semanas, Deadpool y Lobezno llegaba a los cines. Y uno de los aspectos más comentados (y celebrados) de la cinta de Shawn Levy ha sido la multitud de cameos y referencias a otros filmes... Muchos de los cuales, sin embargo, no tuvieron la suficiente explicación. En particular, una pregunta sobre el personaje de Laura/X-23 quedó en el aire y la actriz, Dafne Keen, no ha dudado en ofrecer la respuesta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El regreso de Keen como Laura se desveló poco antes del estreno del filme, siendo una de las grandes sorpresas del tráiler final. El personaje había sido clave en Logan, ya que la niña acompaña a Lobezno en su último viaje (o, al menos el que iba a ser el último antes de que surgiera Deadpool y Lobezno) y el mutante da su vida protegiéndola en un memorable final.

Dado que lo ocurrido en la cinta de James Mangold está muy presente en la de Levy, de hecho, se llega a bromear sobre si Deadpool y Lobezno puede hacerse sin mancillar dicha historia, la aparición de Laura no es de extrañar. Ahora bien, el Lobezno que hace su debut en el UCM no es la misma versión de Logan y eso queda claro... Lo que no ocurre en el caso de X-23.

Algunos detalles de la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman ya indicaban que la X-23 que el Mercenario Bocazas y el mutante de las garras de adamantium encuentran en el Vacío es la misma que apareció en Logan... Algo que la misma actriz que la encarna ha confirmado, poniendo punto y final a toda discusión sobre si su personaje es o no una variante distinta.

La intérprete ha explicado que, cuando la llamaron para retomar su papel de 2017 tenía muchas preguntas. "Todas fueron respondidas", ha señalado en una entrevista concedida al podcast Phase Zero. Keen añade que estaba preparada para ser "esa activista molesta", cuestionándolo todo y esperando dar con algo en lo que Levy y Reynolds no hubiesen pensado, pero confiesa que "tenían respuestas para todo".

"Yo decía: '¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Soy una variante? ¿Qué está pasando?' Y ellos decían: 'No eres una variante. Estuviste con los niños unos años, y luego, saliste, y llevas unos años en la AVT. Perdiste tu acento, porque estuviste en América por un tiempo... Para ti, eres la Laura de Logan'", recuerda Keen.

Si bien la confirmación de la actriz resulta definitiva, determinando que la Laura/X-23 de Logan y la de Deadpool y Lobezno es la misma, aunque con algunos años de diferencia, esta no soluciona una importante cuestión: ¿Cómo acabó ese personaje en el Vacío? Así, lo ocurrido con la mutante entre los eventos de ambas películas sigue siendo un misterio que quizá Marvel aborde en futuros proyectos.