VÍDEO: Brutal entrenamiento Channing Tatum para ser Gambito en Deadpool y Lobezno

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Con sus numerosos cameos, Deadpool y Lobezno ha supuesto el regreso de míticos personajes del cine de superhéroes a la gran pantalla... pero también una oportunidad para que los fans vean a algunos que nunca antes habían llegado a materializarse, como es el caso del Gambito de Channing Tatum. El intérprete conseguía al fin un papel que llevaba largo tiempo persiguiendo y recientemente ha compartido un vídeo sobre cómo se preparó para el mismo.

Con Deadpool y Lobezno, Tatum ha conseguido sacarse una espinita que tenía clavada desde que cancelaran una película ambientada en el universo de los X-Men que iba a protagonizar como Gambito. Ahora, con la cinta de Shawn Levy ya en los cines y su cameo secreto en la misma desvelado, el actor ha subido un montaje a sus redes sociales en el que se le puede ver entrenando para las épicas escenas de acción del filme.

Y es que el mutante sin duda forma parte de una memorable pelea, cuando él y el resto del grupo rebelde que se opone a Cassandra Nova, del que también forman parte Elektra (Jennifer Garner), Blade (Wesley Snipes), y Laura/X-23 (Dafne Keen), irrumpen con Deadpool y Lobezno en la guarida de la villana y se enfrentan a sus esbirros. Es entonces cuando el personaje de Tatum demuestra lo letal que puede ser esgrimiendo una baraja de cartas.

Además, Levy ha compartido algunas imágenes del intérprete dando vida a Gamito, alabando su trabajo. "A veces tienes un asiento en primera fila para el Destino", reza el mensaje que acompaña las fotografías. También Ryan Reynolds le dedicó una publicación en sus redes sociales a su compañero de reparto, remarcando cómo el actor había nacido para encarnar a ese personaje.

"Su historia es similar a la mía, en el sentido de que pasó una década intentando llevar a la gran pantalla la versión más fiel al cómic de Gambito. Remy LeBeau está injertado en su alma y necesita salir a la luz. Y Gambito encontró a su autor en Chan. Es uno de los personajes más geniales e inteligentes de los cómics y todavía está muy inexplorado. Quiero más, y por lo que vi en los cines, vosotros también", escribía Reynolds en su cuenta de X, antes Twitter.

Gambit is a guy Chan was born to play. His story is similar to mine in that he spent a decade trying to put the most comic-accurate version of Gambit on the big screen. Remy LeBeau is grafted to his soul and needs to come out and deal. And Gambit found his author in Chan. He’s… pic.twitter.com/9Hz7qbZ85S