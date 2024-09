Trump propone instaurar La Purga para reducir la criminalidad en Estados Unidos

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

En un mitin en Pensilvania el pasado domingo el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump propuso como solución para reducir los elevados índices de criminalidad tan drástica y singular... que recuerda a la premisa de una saga de cine de terror: La purga.

Así, el antiguo inquilino de la Casa Blanca y candidato republicano de cara a las elecciones presidenciales de noviembre sugirió que una forma de disminuir los niveles de actividad criminal sería permitir que la Policía hiciera lo que quisiera durante "una hora".

"Una hora violenta y quiero decir realmente dura, se correrá la voz y acabará inmediatamente", dijo Trump. Es decir, el candidato republicano aboga por una hora de represión policial violenta y legitimada por el Estado para aleccionar a la población como solución para de disminuir los niveles de actividad criminal.

Trump says his idea for stopping crime is to allow for “one really violent day”: “One rough hour, and I mean real rough...” pic.twitter.com/6XeVXL6R8b — Kamala HQ (@KamalaHQ) September 29, 2024

Una receta que rápidamente muchos compararon con la premisa original de La purga, la saga de películas de terror y violencia extrema creada por James DeMonaco en 2013. Una cinta que ambientaba su trama en un futuro por entonces muy cercano -superado ya de hecho, concretamente en el año 2022- donde un nuevo régimen político, llamado Nueva Fundación de los padres de América, ha implantado una brutal celebración anual: 12 horas de impunidad criminal total.

"El crimen hace estragos en Estados Unidos y las cárceles están llenas. El Gobierno decide que una noche al año, durante doce horas, cualquier actividad criminal, incluso el asesinato, será legal. No se puede llamar a la policía, los hospitales no admiten pacientes, los ciudadanos deben arreglárselas solos porque cometer un delito no está castigado", reza la sinopsis oficial del primer filme de la saga que dio lugar a una franquicia que cuenta con cinco películas y una serie de dos temporadas.

"Trump está proponiendo literalmente The Purge", escribió un usuario X, y otro sugirió que el expresidente acababa de ver las películas. "La forma en que vio The Purge y se sentó allí como sabes qué... deberíamos probar esto", dijo otro usuario.

Trump is literally proposing The Purge lmao pic.twitter.com/07uU7IhQ0w — Armand Domalewski (@ArmandDoma) September 29, 2024

#DonaldTrump introduces a purge policy, coming straight out of his #Project2025 fascism playbook saying his idea for stopping crime is to allow for “one really violent day”: “One rough hour, and I mean real rough…”#TrumpPromotesHateAndViolence pic.twitter.com/pws0WPY6Sj — IT’S TIME FOR JUSTICE (@LiddleSavages) September 30, 2024

"Sólo está describiendo la premisa de La Purga", añadió el PAC de izquierdas The Lincoln Project, compartiendo un clip de las declaraciones de Trump.

He's just describing the premise of The Purge. https://t.co/zBnd919IDa — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) September 29, 2024

Otros internautas destacaron que una de las múltiples secuelas de la película se estrenó en 2016 y se tituló The Purge: Election Year, el mismo año en que Trump fue elegido presidente. Ya el eslogan de aquella película - "Keep America Great"- recibió la atención de Internet y de los medios de comunicación cuando se convirtió en el eslogan muy similar al que utilizó Trump para su campaña de reelección en 2020.

Trump appears to endorse ‘The Purge’ as policy:



“If you had one really violent day.. .. … One rough hour. And I mean real rough. The word will get out and it will end immediately.” @Acyn

pic.twitter.com/SlqxPfF97B — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) September 29, 2024

The Purge: Election Year se estrenó en 2016. Trump robó su lema en 2020 y su argumento en 2024", escribió otro usuario en las redes sociales.