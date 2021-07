Muere una joven de 18 años en un tiroteo durante la proyección de La Purga: Infinita

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Una joven de 18 años ha muerto en un tiroteo en el cine Regal Edwards Corona Crossings & RPX en Corona, California, que se produjo durante la proyección de la cinta de terror 'La Purga: Infinita'. Otro joven de 19 años resultó gravemente herido. De momento, la policía no ha conseguido identificar al homicida, como tampoco ha realizado arresto alguno.

El suceso ha ocurrido durante la noche de este lunes 27 de julio. Fue a las 23:45 horas cuando la policía del departamento de Corona recibió la alerta de lo que estaba sucediendo en el cine. A su llegada, los agentes encontraron a dos personas con heridas de bala, una mujer y un hombre. El joven de 19 años fue trasladado a un hospital local, herido de gravedad. Respecto a la adolescente de 18 años, solo pudo certificarse su deceso.

Los nombres de las víctimas no han sido revelados. Según declaró Tobias Kouroubacalis a Variety, no está claro si una tercera persona disparó contra las víctimas o si el tiroteo fue un intento de asesinato y posterior suicidio. Las víctimas fueron descubiertas por un empleado del cine tras terminar la proyección del filme. No se encontró ningún arma en el recinto.

Kouroubacalis apuntó al mismo medio que acudieron a la sesión de la cinta, programada a las 21:35 horas, un total de seis espectadores, por lo que la policía está intentando localizar al resto de asistentes.

"ESTAMOS COLABORANDO CON LA INVESTIGACIÓN"

"Recibimos la confirmación de un incidente en nuestros cines de Corona Crossings esta noche [del lunes 27 de julio]", declaró Regal Cinemas, la cadena de las salas, en un comunicado. "Estamos trabajando con las autoridades locales con respecto a la investigación. Nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros clientes y del personal", agregó para The Hollywood Reporter.

'La Purga: Infinita' es la quinta entrega de la franquicia 'The Purge', la cual está ambientada en un mundo distópico en el que, un día al año, se permiten todos los delitos posibles durante un período de 12 horas. La cinta está dirigida por Everardo Gout y protagonizada por Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Will Patton y Cassidy Freeman