Hollywood dicta sentencia sobre el debate entre Donald Trump y Kamala Harris: "Le machacó"

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris celebrado en Filadelfia sigue dando mucho que hablar más allá del mediático apoyo de Taylor Swift. Durante el cara a cara entre el candidato republicano y la aspirante demócrata, numerosas celebridades comentaron el evento, y fueron muchas las personalidades que se posicionaron a favor de la actual vicepresidenta de Estados Unidos.

"Honestamente, estaba ansioso por este debate, pero lo que está claro es que Kamala no solo tiene una visión para el futuro y para levantar Estados Unidos, sino que además es mucho más ecuánime y mucho más inteligente que Trump. Ella lo machacó", opinó Mark Ruffalo en X (antes Twitter).

Honestly, I was anxious about this debate but what is clear is that Kamala not only has a vision for the future and lifting America up but she is just so much even-tempered and so much smarter that Trump. She crushed him. #Debate2024 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 11, 2024

"Esta noche vimos a la próxima presidenta de los Estados Unidos y su nombre es Kamala Harris", comentó en la red social Rob Reiner. "Ella ha ganado. Caso cerrado. Bravo", sentenció Bette Midler.

Tonight we saw the next President of the United States, and her name is Kamala Harris. — Rob Reiner (@robreiner) September 11, 2024

She won. Case closed. Bravo. — bettemidler (@BetteMidler) September 11, 2024

La actriz Kerry Washington también se posicionó a favor de Harris, y compartió una foto en X luciendo una sudadera en la que se podía leer: "Señora Presidenta".

Por su parte, Jimmy Kimmel colgó en Instagram una foto en la que comparaba a los candidatos con personajes de Del Revés: Harris era alegría y Trump, Ira.

"Este hombre es débil, estúpido y delirante", aseguró la actriz Sheryl Lee Ralph.

This man is weak, stupid and delusional!! — sheryl lee ralph (@thesherylralph) September 11, 2024

Incluso el expresidente Barack Obama compartió su opinión acerca del debate. "Esta noche vimos de primera mano quién tiene la visión y la fuerza para hacer avanzar a este país en lugar de dividirnos. Kamala Harris será una presidenta para todos los estadounidenses", dijo.

Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans.



Let's get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2 — Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2024

"Después del debate de esta noche no debería haber ninguna duda -no debería haber lugar para la discusión-. KamalaHarris es la única candidata en esta carrera que está lista para ser presidenta. Una vez más, insto a todos a arremangarse y hacer algo: hacer llamadas telefónicas, tocar puertas, hablar con todos los que conocen e instarlos a votar por Kamala Harris y Tim Walz. Cada voto importará en lo que será una contienda reñida. No podemos darnos el lujo de que nadie se quede al margen. Simplemente hay demasiado en juego", agregó Michelle Obama.

After tonight’s debate there should be no doubt – no room for discussion – @KamalaHarris is the only candidate in this race who is ready to be President.



I am once again urging everyone to roll up their sleeves and DO SOMETHING – phone bank, knock on doors, talk to any and… pic.twitter.com/wEm07dVYkR — Michelle Obama (@MichelleObama) September 11, 2024

"Estados Unidos pudo ver esta noche a la líder con la que he estado orgulloso de trabajar durante tres años y medio. Ni siquiera estuvo cerca. La vicepresidenta Harris demostró que es la mejor opción para hacer avanzar a nuestra nación. No vamos a dar un paso atrás", expuso Joe Biden.