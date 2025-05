Trump celebra el Star Wars Day con una ridícula imagen en la que confunde a los Jedi con los Sith

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Como cada año, el 4 de mayo se celebra el Star Wars Day y, antes de anunciar los aranceles del 100% a películas producidas fuera de Estados Unidos, Donald Trump quiso sumarse a los fastos galácticos... si bien de una manera un tanto curiosa y torpe.

Así, la cuenta oficial de la Casa Blanca compartía una imagen generada por IA en la que se podía ver al presidente de los Estados Unidos como un musculado usuario de la Fuerza. La instantánea lo presentaba como un imponente Jedi... aunque atendiendo al color rojo de su sable de luz, realmente está representado como un Sith, los grandes villanos de la saga.

La imagen en cuestión muestra a un fornido Trump con la característica capa marrón y túnica propia de los Jedi en la saga creada por George Lucas. El presidente aparece mirando desafiante al frente, empuñando una espada láser de color rojo y, detrás de él, dos águilas y la bandera de Estados Unidos.

"Feliz 4 de mayo a todos, incluyendo a los Lunáticos de la Izquierda Radical que están luchando tan duro para traer de vuelta a nuestra Galaxia a Señores Sith, Asesinos, Señores de la Droga, Prisioneros Peligrosos, y conocidos Miembros de la Pandilla MS-13. No sois la Rebelión, sois el Imperio", reza el mensaje que acompaña a la publicación.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5