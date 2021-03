Tremendo error de Wonder Woman y Superman en Snyder Cut de Liga de la Justicia

Tremendo error de Wonder Woman y Superman en el Snyder Cut de Liga de la Justicia

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Con el Snyder Cut estrenado, muchos fans han podido disfrutar de la mirada única de Zack Snyder en su montaje de 'Liga de la Justicia'. Pasado ya el entusiasmo inicial, no son pocos los seguidores que han analizado con sumo cuidado sus cuatro horas de duración y los más avezados han encontrado un tremendo error relacionado con Wonder Woman y Superman.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de comprobar que el equipo no es lo suficientemente fuerte para detener la inminente amenaza de Steppenwolf y Darkseid; Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg y Aquaman deciden resucitar a la única persona que tiene el poder suficiente para enfrentarse al peligro que acecha la Tierra, y ese no es otro que Superman.

El plan por devolverle a la vida no sale del todo bien, pues Superman no recupera plenamente su ser, ni su amable carácter. De hecho, la escena, que ya aparecía en el montaje cinematográfico de 2017, está ampliada, agregando un detalle que, al intentar desarrollar el problema que sufre el Hombre de Acero al volver a la vida, provoca dentro del Snyder Cut una situación contradictoria.

En el enfrentamiento de Superman contra la Liga de la Justicia, Cyborg pierde el control de su propio sistema, identificándolo como una amenaza. La Liga apenas puede contener a un coloso como Superman. Completamente abrumada, Wonder Woman le ruega que se detenga y que deje de atacarle a ella y al resto de equipo. Para ello, Diana Prince llama al Hombre de Acero por su nombre kryptoniano, Kal-El.

Esto, según han dejado notar algunos fans de DC en las redes sociales, supone un craso error, puesto que Kal-El, su auténtico nombre, aunque ya lo reconoce como adulto, lo cierto es que apenas lo usa. Es más, esto provoca una contradicción, porque hace que Wonder Woman conozca detalles del pasado de Superman cuando apenas tuvieron un breve encuentro en 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia' y no tenía la suficiente confianza para llamar así al superhéroe.

También queda la incógnita de cómo descubrió al nombre original de Superman. Aunque se utilizó durante la transmisión de noticias que hizo Zod en 'Man of Steel', la Mujer Maravilla solo conoció al superhéroe cuando unió sus fuerzas con él y Batman para combatir a Doomsday en 'El amanecer de la Justicia'.

Finalmente, la única persona que logra devolver su humanidad a Superman es, por supuesto, Lois Lane, quien logra que el Hombre de Acero volviese a su ser cuando le llamó por su nombre más familiar, aquel con el que creció: Clark.

Cierto es que, en los cómics, que Wonder Woman llamase a Clark Kent como Kal-El era algo normal, pues que ambos personajes tienen una relación mucho más estrecha. Por otro lado, no tiene lógica que para que Superman recupere su humanidad, se haga referencia a sus raíces alienígenas. Un añadido que provoca el efecto contrario a lo que quería mostrar Snyder, el de una mayor relación entre dos de los miembros más icónicos de la Liga de la Justicia.