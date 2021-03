El acento de Amber Heard (Mera) en el Snyder Cut desquicia a los fans: "Es como si te golpeara un ladrillo"

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Liga de la Justicia de Zack Snyder ha presentado numerosos cambios respecto a la versión de Joss Whedon de 2017. Tantos, que es prácticamente otra película. Pero el más extraño de todos no es el regreso del Joker, ni la Ecuación Anti-Vida de Darkseid, sino el acento de Mera, el personaje de Amber Heard, que también ha cambiado su personalidad.

Heard ha interpretado a la guerrera atlante Mera tanto en las dos versiones de Liga de la Justicia como en Aquaman, y su regreso en el Snyder's Cut ha sido criticado por los fans dada su disputa legal con Johnny Depp. Pero más allá de la polémica, el personaje ha cambiado su acento en la cinta, y con ello también su temperamento.

Mientras que la actriz utilizó su acento estadounidense normal en la versión de 2017 de Liga de la Justicia y en Aquaman, en el Snyder's Cut tiene un acento marcadamente británico. Esto hace que su voz suene más quisquillosa, sobre todo con los personajes que con los que está en desacuerdo. Y lo más extraño es que es un cambio que, parece de poca importancia, pero que tiene un sentido.

La explicación es que en la versión original de Snyder de Liga de la Justicia, previa al estreno en 2017, Heard usaba el acento británico, mientras que lo cambió a estadounidense en los reshoots de Whedon.

Del mismo modo, posteriormente utilizó su voz normal en Aquaman, pero Snyder ha querido ser fiel a su metraje original, utilizando las escenas grabadas previamente y la actriz ha reproducido el acento británico en la secuencia Knightmare, que ha sido completamente filmada a posteriori para el Snyder's Cut.

UN ACENTO ARISTOCRÁTICO

Curiosamente este acento británico, más aristocrático, concuerda con la representación de los atlantes en el Snyderverse. Son una raza antigua, como las amazonas, y ninguna de ellas tiene acento estadounidense. Sin embargo, Aquaman sí lo tiene, como una forma de mostrarle distinto incluso entre su propia gente.

Otros atlantes que aparecen en la película también tienen un marcado acento británico, por lo que parece una decisión creativa del propio Snyder. Sin embargo, esto se rompe con Vulko, el personaje de Willem Dafoe, quien tiene acento estadounidense tanto en Liga de la Justicia como en Aquaman, aunque en la versión de Joss Whedon no aparece.

Este baile de acentos ha desorientado a algunos fans, que no entienden cómo no se han cuidado más este tipo de detalles.

