Transformers 8 ya está en marcha con el regreso de Michael Bay como director y Spielberg como jefe creativo - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Transformers 8 ya está en marcha, y con ella los regresos de Michael Bay como director y Steven Spielberg como jefe creativo de esta nueva entrega en imagen real de la longeva franquicia cinematográfica.

Según le han revelado fuentes cercanas al proyecto a Deadline, Paramount ha encargado a Steven Spielberg supervisar todos los aspectos creativos de la próxima película de imagen real de Transformers junto al productor Lorenzo di Bonaventura.

Spielberg, quien además continuará como productor ejecutivo, ya ejerció una función similar en las dos primeras entregas de Transformers, que dieron pie a la saga, convertida desde entonces en un fenómeno mundial. Por su parte, Michael Bay se encuentra en las primeras conversaciones para regresar a la saga como director.

Hasta el momento, lo único que se sabe de Transformers 8 es que estará ambientada en la actualidad y que parte de un guion escrito por Jason Fuchs. Por ahora, sin embargo, se desconocen tanto los detalles de la trama como los nombres que formarán parte del reparto. Bay ya había mostrado su disposición a regresar a la franquicia en los últimos años y, tras leer el guion y reunirse con Spielberg a principios de esta semana, dio el visto bueno a la posibilidad de volver a dirigir la película.

Desde que la primera película llegó a los cines en el verano de 2007, la franquicia se ha convertido en una de las grandes propiedades de Paramount. Spielberg, Bay y di Bonaventura desempeñaron un papel fundamental en el éxito de aquella primera entrega, con Spielberg señalando a Bay como su elección para dirigirla.

REVITALIZAR LA FRANQUICIA DE TRANSFORMERS

Aunque Bay y di Bonaventura continuaron al frente de la franquicia durante las cuatro películas siguientes, Spielberg adoptó un papel menos activo como productor ejecutivo. Asimismo, Bay terminó alejándose de la franquicia después de Transformers: El último caballero, estrenada en 2017. Desde entonces, las dos entregas más recientes, Bumblebee y Transformers: El despertar de las bestias, aunque no fueron fracasos absolutos, no estuvieron a la altura del nivel alcanzado por las anteriores películas de la franquicia.

Tras la fusión de Skydance y Paramount, los copresidentes de Paramount Pictures, Josh Greenstein y Dana Goldberg, han convertido en una de sus prioridades revitalizar Transformers y contar con Spielberg para el desarrollo de la nueva película. Ambos se reunieron con el cineasta poco después de la operación, en agosto de 2025, y las conversaciones continuaron durante el año siguiente hasta que Spielberg aceptó asumir un papel más activo tras leer la última versión del guion de Jason Fuchs.