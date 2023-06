El tráiler de One Piece de Netflix divide a los fans: "Pinta mal, dame un CGI mejor"

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

El 31 de agosto Netflix lanzará One Piece, serie de imagen real basada en el manga de Eiichiro Oda. Los fans ya han podido ver el tráiler y, a juzgar por sus comentarios en redes sociales, parece haber generado división de opiniones.

Iñaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar, Mackenyu y Jacob Romero Gibson protagonizan la producción, que ha recibido numerosas críticas incluso antes de su lanzamiento. "Esta historia nunca estuvo pensaba para llevarse a la imagen real. Sin embargo, la veré y me reiré. Lo más probable es que sea mala", reza un tuit.

This story was NEVER meant to translate to live action.



I will however watch it, and I will giggle the whole way through. It's going to most likely be bad, but I really like the cast of people and trying to watch them embody the ridiculous world of One Piece. — Savvy | Artist (@MadamSavvy) June 17, 2023

"Los remakes de imagen real de grandes obras animadas siempre son terribles. Lamentablemente, esta parece no ser una excepción", afirmó un usuario.

Live action remakes of great animated works are always terrible. Sadly this seems to be no exception — Powdered Toast Man (@arvay61) June 17, 2023

"Yo yendo a preguntar a Eiichiro Oda si realmente aceptó hacer esta mierda", se quejó otro internauta.

Me On my way to ask Eiichiro Oda if he really signed off on this sh*t! pic.twitter.com/sTjd4iPpi7 — Monica (@monicayxz) June 18, 2023

"La versión de imagen real de One Piece pinta mal. Dame un CGI mejor, esperaré", lamentó otro tuitero que compartió varios fotogramas del tráiler.

One piece live action looks bad🤡



Show me a anime live action cgi better than this, i'll wait https://t.co/lEwRbEfpjW pic.twitter.com/YowPJaDQfK — Will Of D.🇧🇩 (@WillOfCook) June 18, 2023

"El live action de One Piece confirmó mi mayor temor. Luffy es, de lejos, el mayor problema de la serie. Elenco horrible, diálogo vergonzoso, mal diseño de personajes, CGI malo. Es una pena porque Luffy es lo mejor del manga. Va a ser imposible de ver", se puede leer en otro tuit.

Yeah the One Piece live action confirmed my biggest fear. Luffy is by far the biggest problem of the show. Horrible casting, cringe dialogue, bad character design, bad CGI for his abilities. It's a shame because Luffy is the best thing about the manga. Gonna be unwatchable — 🎉 Jasser 🎉 (@Jabulkheir) June 17, 2023

"¿Es bueno el live action de One Piece? ¿Es malo? Estáis haciendo las preguntas equivocadas. El live action de One Piece nos va a tener a mí y a dos amigos gritando y riendo como locos de una manera u otra y eso es todo lo que me importa", aseguró un fan.

Is live action one piece good? Is it bad? You're asking the wrong questions- live action one piece is going to have me and two friends screaming and laughing our asses off one way or the other and that's all i care about — Laura @ 🦷🧑‍⚕️ (@MyopicBloom) June 18, 2023

"Estoy empezando a pensar que la gente se queja por los likes y los retuits, porque no vi nada malo en este tráiler", defendió otro tuitero.

I’m starting to think people complain for likes and rts ….because i didn’t see one bad thing in this trailer? Lol — Khalil Underwood (@RealKhalilU) June 17, 2023

"Quiero verla y ni siquiera sé nada sobre el manga One Piece, parece muy divertida", reza otro post.

Okay but like I actually want to watch this and I don't even know about the One Piece manga - looks really fun!!! — Toaster 💎 (@toastermrvl) June 17, 2023

"El live action de One Piece parece divertido y vosotros sois simplemente crueles", lamentó un seguidor.

one piece live action looks FUN you guys are just MEAN — sans 🌱 (@sabokisser) June 18, 2023

"Tal vez sea porque no veo One Piece, pero parece divertido", valoró otro internauta.

Maybe it’s because I don’t watch One Piece but this looks fun 😗 https://t.co/478SM1SkQV pic.twitter.com/nVw4J4EGtO — FABULOUS TRASH (@monetdestan) June 18, 2023

One Piece es la saga de manga más vendida de todos los tiempos, y la serie de Netflix será la primera adaptación de imagen real. Se trata de una historia de aventuras en alta mar que sigue a Luffy, un joven entusiasta con la singular aspiración de convertirse en el rey de los piratas.

Además de los mencionados actores, también formarán parte del reparto Vincent Regan, Ilia Isorel's Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward y Chioma Umeala. Eiichiro Oda ejercerá de productor ejecutivo, mientras que Matt Owens y Steven Maeda son guionistas, productores ejecutivos y showrunners del proyecto.