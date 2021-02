El tráiler de Godzilla vs Kong versión LEGO... es más épico que el original

Godzilla vs Kong

Godzilla vs Kong - WARNER BROS.

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

El 2021 se plantea como otro año con escasez de estrenos y retrasos en las grandes producciones. Pero pronto, en Godzilla vs Kong los dos monstruos más colosales del cine se enfrentarán en un brutal cara a cara, que está causando mucha expectación entre los fans. Godzilla medirá sus fuerzas contra King Kong, y la batalla promete ser épica. Pero más aún lo es en su versión de LEGO.

Un creativo fan de la película ha decidido hacer su propia versión del tráiler de Godzilla vs Kong utilizando para ello figuras y sets de LEGO. Con el audio original del adelanto intacto, cada plano ha sido reconstruido con miles de piezas, incluyendo alguna pequeña animación para las transiciones. El resultado, es simplemente brillante.

La gran acogida por parte de los fans que ha tenido el tráiler de Godzilla vs Kong no deja de ser sorprendentes, teniendo en cuenta que su predecesora, Rey de los Monstruos, no tuvo el éxito esperado en taquilla. El hilarante clip con figuritas de LEGO es otra genial muestra de hasta qué punto hay gente que está esperando el titánico enfrentamiento entre ambos.

Godzilla vs Kong tiene previsto su estreno el 31 de marzo de 2021. La sinopsis oficial es la siguiente: "En un nuevo mundo donde el hombre y el monstruo ahora coexisten, Monarch debe liderar el camino hacia un futuro próspero junto a los Titanes, manteniendo a la humanidad bajo control".

"Sin embargo, las facciones rivales que quieren manipular a los Titanes para la guerra comienzan a surgir bajo el disfraz de una conspiración nefasta, que amenaza con acabar con toda la vida en el planeta. Mientras tanto, en Isla Calavera, una extraña actividad sísmica atrae la atención de Godzilla y Kong por igual".