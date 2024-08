El tráiler filtrado de Thunderbolts* presenta al nuevo héroe más poderoso de Marvel

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

El 5 de mayo de 2025 Marvel presentará en el UCM a su nuevo equipo de superhéroes, los Thunderbolts. Y ya ha salido a la luz un impresionante tráiler que pone al descubierto grandes revelaciones del filme de Jake Schreier.

La Casa de las Ideas no decepcionó a sus fans durante la pasada Comic-Con, celebrada en San Diego. Además de anunciar la vuelta de Robert Downey Jr. al UCM para encarnar a Víctor Von Doom en Vengadores: Doomsday y su secuela, Secret Wars, en lugar de Iron Man, también mostró un vibrante anticipo de Thunderbolts.

Este adelanto, que casi un mes después corre como la pólvora en Internet pese a los esfuerzos de Marvel por eliminarlo, arranca con un sorprendente reencuentro: el de Yelena Belova (Florence Pugh) y su padre adoptivo, Alexei Shostakov (David Harbour), también llamado el Guardián Rojo.

Por otro lado, las imágenes también muestran a John Walker (Wyatt Russell), A.K.A. U.S. Agent, leyendo un artículo titulado "La caída de un héroe: La historia de John Walker", mientras acuna a su recién nacido hijo. Y es que, como muchos recordarán, fue nombrado nuevo Capitán América durante un tiempo en Falcon y el Soldado de Invierno.

