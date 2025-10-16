Natalia de Molina, Antonio de la Torre o Albert Pla, nuevos fichajes de La bola negra, la próxima película de Los Javis

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

La bola negra, el próximo proyecto escrito y dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi, suma nuevos fichajes. La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca y se estrenará en cines en 2026, suma a su elenco nombres como los de Natalia de Molina, Antonio de la Torre o Albert Pla.

Además de estas tres figuras, el reparto encabezado por Lola Dueñas, Penélope Cruz y el cantante Guitarricadelafuente, también contará con Julio Torres, Lorenzo Zurzolo, Yenesi Suárez, Nuria Mencía, Julio Torres, Hugo Welzel, María Morales, Daniel Ibáñez y Mona Martínez.

La bola negra seguirá las "heridas" de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas ubicadas en los años 1932, 1937 y 2017. La película será, según adelantaron los cineastas cuando presentaron el proyecto, "una reivindicación 'queer' de una parte la historia de nuestro país".

"Nos inspiró mucho la idea de que a Federico García Lorca lo mataran cuando iba a hacer esto y nunca pudo escribir una historia explícitamente de un hombre homosexual. Eso nos llevó a reflexionar sobre nuestra propia carrera", reflexionaron los cineastas, que ya adelantaron que La bola negra será "una película explícita y muy abierta". "Un viaje sobre lo que significa ser maricón a lo largo del tiempo", sentenciaron.

EXTENSO REPARTO

La bola negra, que actualmente se encuentra en pleno rodaje, también tiene confirmados los nombres de debutantes como Milo Quifes, que será uno de los protagonistas, Valentín Martínez, Mario Silva, Manuel Gareno y Miguel Moreno.

También forman parte del reparto otros descubrimientos de los directores, como los actores Javier Butler, Mateo Medina, Juan Vergara, Gio Torino, Francesco Migliori y Mohamed Ben Aissa. Y debutarán en la película artistas provenientes de otras disciplinas, como el cantante Teo Lucadamo y el bailarín Joaquín Ruiz.

Encabezan el elenco del filme Miguel Bernardeau, el cantante Guitarricadelafuente, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz. La bola negra nace a partir de los materiales supervivientes de la obra homónima de Federico García Lorca y del fenómeno teatral La piedra oscura de Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática, que ganó cinco premios Max.

El rodaje comenzó el pasado 25 de agosto en Castil de Carrias (Burgos), continuó en diferentes localidades de Cantabria, como Comillas y Valdáliga, siguió en Granada y, recientemente, ha llegado hasta Sigüenza (Guadalajara). Durante las próximas semanas continuará en Madrid y se completará fuera de España.

"La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca", reza la sinopsis oficial del filme.

La bola negra es una película original Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte. La distribución corre a cargo de Elastica, mientras que Goodfellas se encarga de las ventas internacionales.