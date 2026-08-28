Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno en Disney+

Toy Story 5 pone rumbo a Disney+: ya tiene fecha de estreno oficial en streaming tras arrasar en los cines - DISNEY

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Toy Story 5, la nueva entrega de la mítica franquicia de Pixar, ya tiene fecha oficial de estreno en Disney+. Tras superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, la más reciente aventura de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y compañía aterrizará en la plataforma de streaming el 23 de septiembre.

Desde su debut en cines el pasado 19 de junio, Toy Story 5 ha superado los 1.100 millones de dólares en taquilla, lo que la convierte en la entrega más taquillera de la franquicia. Toy Story 5 se sitúa además como una de las cinco películas que este año han superado los 1.000 millones de recaudación.

Un selecto club de taquillazos donde la acompañan Super Mario Galaxy (1.012 millones), Michael (1.021 millones), La odisea de Christopher Nolan (1.477 millones) y Spider-Man: No Way Home, que ya ha rebasado ampliamente incluso los 2.000 millones de dólares.

UN ÉXITO CONSOLIDADO

A pesar de situarse como la más taquillera, esta nueva aventura es la tercera de la saga en cruzar los 1.000 millones, siguiendo los pasos de Toy Story 3 (2010) y Toy Story 4 (2019).

Se prevé que el rendimiento de Toy Story 5 en streaming sea masivo, respaldado por la sólida trayectoria de la franquicia, cuyas películas acumulan de forma combinada más de 2.000 millones de horas reproducidas en la plataforma.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", reza la sinopsis oficial de Toy Story 5.